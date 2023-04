Bősz Anett nem cáfolta, hogy a DK elindítja főpolgármesternek + videó

„A Demokratikus Koalíció még nem foglalkozott a 2014-es önkormányzati választások személyi kérdéseivel.” - a fent idézett mondatot Kálmán Olga, árnyékszóvivő mondta március 28-án a Mediaworks kérdésére. Erre azonban már másnap rácáfolt Gyurcsány Ferenc Szegeden, ahol bejelentették, hogy Botka Lászlót fogják támogatni.

Közben sajtóértesülések szerint a DK jelenlegi főpolgármester-helyettesüket, Bősz Anettet szeretné elindítani Karácsony Gergely ellen. Ez a lépés azért nem lenne meglepő, mert 2019-ben is nagy meglepetést okozott, amikor Gyurcsány Ferenc a választásokat megelőzően az ATV-ben úgy fogalmazott: "Gergő mögül elment a támogatás", majd egyből be is jelentették, hogy elindítják Kálmán Olgát.