Budavári Fidesz: Nem hagyják érvényesülni a választók akaratát

Varga Dániel független képviselő szerint Czukkerné Pintér Erzsébet utasításba adta a hivatal dolgozóinak, hogy ne jelenjenek meg azon az ülésen, amely a teraszok bérbeadásáról döntött volna. A bizottság tagjai megjelentek, így a határozatképesség biztosított lett volna. A jegyző azonban a képviselő szerint távol tartotta a szervezési iroda munkatársait is, akik a jegyzőkönyvkészítésért felelnek, mindezt pedig a nyilvánosság elől is el szerette volna titkolni, hiszen az ülés közvetítését is bojkottálta.