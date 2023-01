„V. Naszályi Márta újabb konfliktusa miatt menesztette a harmadik jegyzőt is a hivatalból, és ezen jogi vita okán működésképtelenné vált a budavári önkormányzat” – írta közösségi oldalán az I. kerületi Fidesz.

A posztban megemlékeztek róla, hogy

a mai képviselő-testületi ülésen nem jelent meg sem a jegyző, sem az aljegyző, de még a helyettesítésükre kijelölt hivatali vezető sem.

Az így rövidre sikerült ülés elején V. Naszályi Márta polgármester annyit közölt, hogy (egykori?) munkatársai akadályoztatva vannak, ezért nem lehet ülést tartani. Annyit mondott még, hogy valamikor majd összehívja a testület ülését.

Németh Mónika már a harmadik jegyző, akit – ha a helyi Fidesz értesülései helytállók – menesztett a polgármester 2019 óta. V. Naszályi Márta és a baloldal akkor még kétharmados többséget szerzett az önkormányzati választásokon. A balliberális polgármester először két volt jobbikos képviselővel veszett össze, majd a Fidesz–KDNP egy időközi választáson szépített.

Ezután a polgármester a többi helyi baloldali önkormányzati képviselővel is összeveszett, egyetlen támogatója a testület párbeszédes tagja maradt. Most pedig úgy tűnik, hogy a hivatalon belül is egyre veszít támogatói számából.