Gulyás Gergely: Magyarországon a baloldali ellenzék által kínált politikai termék ma a hazaárulás

– Brüsszel a magyar kormánnyal szemben korábban is kettős mércét alkalmazott, ezért a tavalyi választást követően semmi okunk nem volt abban bízni, hogy ez hirtelen megváltozik – fogalmazott Gulyás Gergely a Magyar Hírlapnak adott interjújában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a brüsszeli megegyezésről, elmondta, hogy az EU részéről már csak politikai döntés kell.

Emlékeztetett, hogy a magyar uniós pénzügyi támogatásokat eddig is előfinanszírozták, és ez a mostani viták ellenére is csökkenti annak a veszélyét, hogy az országot Brüsszel magatartása miatt kár érje. Gulyás Gergely szót ejtett arról is, hogy az operatív programokat, a helyreállítási alap tervét már jóváhagyta az EU, ezért most már az a cél, hogy a pénzek is minél hamarabb megérkezzenek.

– Ez ma már nem jogi kérdés, hiszen jogilag semmilyen megalapozott felvetése sincs már Brüsszelnek, a hajánál fogva előrángatott követeléseikre is találtunk megoldást. Kizárólag politikai döntés a végleges megegyezés

– szögezte le.