A kormány továbbra is fenntartja a rezsicsökkentést

A Kormányinfón elhangzott legfontosabb megállapítások:

Az árrazziák alatt eddig összesen 330 millió forintos bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések tovább folytatódnak.

A baloldal nem ura önmagának, megvásárolták őket.

– A kormány tegnap hosszan foglalkozott az energetikai helyzetértékeléssel. A kormány egyértelműen megállapította, hogy az idei évi költségvetés gondos tervezésének köszönhetően minden forrás rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lakossági rezsicsökkentést a jelenlegi szabályok szerint fenn tudjuk tartani. Az átlagfogyasztásig semmilyen változás nem következik be az árban – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti Kormányinfón.

A kormány üdvözli az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozatot. Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Gulyás Gergely elmondta: az energiaárak megnövekedése komoly nehézséget jelent a gazdaságnak ugyanakkor a

kis-és közepes vállalkozásoknak megsegítése értelmében a kormány lehetővé teszi, hogy a jelenlegi piaci áron új szerződéseket kössenek meg, összességében 14 ezer ügyfélnek segítenek, amelyek vállalkozások, kisebb önkormányzatok.

Hozzátette: ez ugyanakkor 19-20 milliárdos veszteség az MVM-nek. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a kormány üdvözli az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke pártján áll, de lnem minden párt van ezzel így. A miniszter a humanitárius akciók fontosságát hangsúlyozta és kiemelte, hogy Magyarország migránsokat nem fogad be, de menekülteket igen.

A kormány tárgyalt a vízművek helyzetéről is, ahol két problémával is szembesültek.

A miniszter tájékoztatása szerint az egyik, hogy a vízvezetékrendszer felújítása elengedhetetlenül szükséges. A hálózati vízveszteség országosan 22 százalék, de vannak olyan térségek, ahol 60 százalék, tehát a víz 60 százaléka is elfolyik mielőtt a fogyasztóhoz érne. Éppen ezért itt egy átfogó felújításra van szükség. A másik fontos probléma, hogy az ország különböző pontjain többszörös különbségek vannak a vízárakban. Lantos miniszter ezért azt a feladatot kapta, hogy a vízvezetékrendszer felújításával és egy egységes árrendszert kidolgozásával foglalkozzon – közölte a tárcavezető.

Jogsértések az üzletekben

Ezt követően Szentkirályi Alexandra a január 23-29-e között lezajlott árstopprazzia eredményeit ismertette, amely 468 üzletet érintett. Az ellenőrzés alapján 334 eljárást indítottak. Ebből nyolcvanhárom esetben megszűnt az ellenőrzés, ugyanakkor 179 esetben már meg is állapították a jogsértést és a bírságokat is kiszabták.

A kormányszóvivő közölte, hogy ez összesen 333 millió 300 ezer forintot jelent. Fotó: Balogh Zoltán

A kormányszóvivő közölte, hogy ez összesen 333 millió 300 ezer forintot jelent. Üzletenként átlagosan 2-3 esetben történt jogsértés. A 179 ügyben 430 jogsértést állapítottak meg. 72 olyan eljárás van, ahol még nem értek az ellenőrzések végére, de feltehetően ezek az eljárások is komoly bírsággal fognak végződni. Az ellenőrzések tovább folytatódnak, és újabb, több mint 1500 ellenőrzés volt január óta.

A baloldal a háború pártján

A baloldal, ahogy tavaly, továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy szállítsanak fegyvereket Ukrajnába, de a választópolgárok világos választ adta erre – emelte ki Gulyás Gergely a Magyar Nemzet kérdésére. A miniszter az EU-s forrásokról kifejtette: bármikor megállapodhatunk az Európai Bizottsággal, ez nem a magyar kormányon múlik, mi a vállalásainkat teljesítettük.

Szerinte a baloldalnak óriási szerepe van abban, hogy ne kapjuk meg a nekünk járó uniós forrásokat.

Gulyás Gergely szerint nem korrekt, hogy Finnország kritikával él hazánkkal szemben, miután megszavaztuk a NATO-csatlakozásukat. A svéd-magyar kapcsolatokról kifejtette, hogy az mélyponton van, amire bizalomerősítő lépésekre van szükség a svédek irányából.

Három nagyon nehéz év van mögöttünk, ehhez képest a választópolgárok több mint 53 százaléka szavazott ránk tavaly, szerintem hasonló mértékben ma is megnyernék a kormánypártok a választásokat

– mondta a tárcavezető. Gulyás Gergely kiemelte: A baloldal nem ura önmagának, megvásárolták őket, nem tudnak szuverén véleményalkotásra, ha az ország sorsáról van szó. De gyermekded akciókra képesek szerinte.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a vízközművek felújítása több mint 1000 milliárd forintba kerül, a kormány ebből évente 150 milliárd forintot fizet ki.

Mint mondta, a közműveket a kormány azért venné át az önkormányzatoktól, mert azok közül sokan a megemelkedett rezsiárak miatt nem tudják fizetni a fenntartást. Arra, hogy, hogy Gyurcsány Ferenc előtt, amiért beismerte, hogy Brüsszelben lobbiztak az EU-s pénzek kifizetése ellen, úgy fogalmazott:

álljunk meg és hajtsunk fejet, mert Gyurcsány Ferenc igazat mondott.

A magyar baloldal első számú vezetője szerint vállaltan mindent megtesznek azért, hogy a pedagógusok, az egészségügy, a kkv-k ne juthassanak hozzá a bennünket megillető uniós forrásokhoz.

Gyurcsány igazat mondott, Ujhelyi nem

A tárcavezető cáfolta Ujhelyi István állítását, aki azt közölte, hogy a pedagógus-béremelésre szánt uniós források most is elérhetőek a kormány számára. Kizárólag a kormánytól függ ezek felhasználása. Hozzátette:

szomorú, hogy Ujhelyi István korábbi főnöke Gyurcsány Ferenc igazat mond, de a szocialista EP-képviselő nem.

Mint mondta, azért tartja cinikusnak Ujhelyi megszólalását, mert ő és a frakciója is a hazánknak járó uniós források ellehetetlenítésén dolgoznak. A miniszter kifejtette azt is, hogy a 2021 utáni költségvetésből néhány adminisztratív és közvetlen forrástól eltekintve a kohéziós forrásból semmit nem kapott Magyarország.

Ezek megnyitása érdekében az igazságszolgáltatással kapcsolatos módosítások szükségesek.

Mint mondta, csak a mezőgazdasági támogatások tekintetében vagyunk rendben. A helyreállítási alapot főként az igazságszolgáltatási kérdések blokkolják, a kohéziós pénzeknél pedig két szabály van: a kondicionalitási eljárásban hozott tanácsi rendelet három programnál 55 százalékos felfüggesztést hozott, ezek akkor válnak szabaddá, ha az eljárást sikerült lezárni, de van egy generális feltétel is, ami az igazságszolgáltatást érinti. Ebben a kérdésben valóban közel vannak a megegyezéshez, a bizottságtól már csak egy bólintásra van szükség, hogy ezt jóváhagyják. Amennyiben ez megtörténik, az első lépés lesz a pedagógusbérek megemelése.

Magyarország nem avatkozik bele más országok belügyeibe

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a magyar kormány abban különbözik a jelenlegi amerikai kormánytól, hogy mi nem avatkozunk be más országok belügyeibe. A miniszter a harmadik világháborús veszélyekről szóló kérdésre azt mondta: iszonyatos kockázatot rejt magában a kifejezés is.

Szerinte annak a veszélye, hogy egy atomhatalom által indított háborúba egy másik katonai szövetség atomhatalmai bevonódjanak, hatalmas, ezért kérnek mindenkit döntései mérlegelésére.

Hozzátette: Ha a NATO úgy vonódik be, hogy valamelyik országát támadás éri, akkor arra úgy kell válaszolni, mintha minden tagállamát támadás érte volna, ezt kell elkerülni. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: Több józanságot lát a demokrata amerikai kormányban, mit több európai országban.

A kordonbontással kapcsolatban a miniszter kiemelte, hogy a képviselők a balhét keresik, ami szánalmas és nevetséges.

A migrációs helyzetről a miniszer kifejtette: 2016 óta nem volt akkora a nyomás, mint idén. Kétszerese a határsértések száma, mint tavaly. -Két hét múlva jár le a határideje az élelmiszerárstopoknak, így a következő kormányülésen dönt róla a kormány - mondta el kérdésre válaszolva a miniszter. Hozzátette: Cél, hogy az infláció év végére egy számjegyű legyen.

Repülőtér megvásárlása

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy továbbra is tárgyalnak a Budapest Airport megvásárlásáról, de egyelőre nincs megállapodás a tulajdonosokkal. Szóba került az a brüsszeli javaslat is, ami szerint a 70 év felettieknek rendszeresen újra kellene vizsgázni vezetésből a jogosítvány megújításához. Gulyás Gergely szerint a javaslatnak ezt a részét semmiféleképpen nem fogják támogatni.

Mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy a 71 éveseket ne tolhassák le az utakról.

Szentkirályi Alexandra közölte, hogy az árfigyelő rendszer bevezetését legkésőbb június 30-ig tervezik. A kormányszóvivő tájékoztatása szerint ez a rendszer lehetőséget fog adni arra a fogyasztóknak, hogy átlássák melyik termék melyik boltokban kapható a legalacsonyabb áron. Ugyanakkor vizsgálni fogják azt is, ha valahol kiugróan magas árazással találkoznak. Véleménye szerint ez a rendszer két irányból fogja segíteni a fogyasztókat: az egyik, hogy ha szükséges fogyasztóvédelmi eljárást lehet indítani. A másik, hogy árverseny fog kialakulni, amely ösztönözni fogja a többi kereskedelmi egységet, hogy ők is alacsonyan tartsák az árakat.

Fürjes rajta volt a listán

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva kifejtette, hogy nyilvánosság előtt soha nem nevezte Orbán Viktor az Egyesült Államokat ellenségnek. A Budapest Airport megvételéről a miniszter elmondta: egyáltalán nem biztos, hogy az állam kizárólagos vevője lesz a reptérnek.

Elmondása szerint többen vannak jelenleg, akik belépnének a tranzakcióba.

Állami tulajdonrész viszont mindenképpen lenne. Elmondta, hogy a közszolgáltatások felfüggesztésére nem fog sor kerülni. Mint mondta a miniszter, konkrét felkérés Fürjes Balázs felé Karácsony Gergely kihívójaként nem volt, de hozzátette:

Fürjes valóban rajta volt azon a listán, akik közül a főpolgármester kihívóját ki fogják választani.

Szakrendelőkről szóló kérdésre Gulyás Gergely kifejtette: tiszteletben tartja a kormány, ha az orvosok belépnek a MOK-ba, ugyanakkor szerinte ez nem feltétlenül politikai véleménnyilvánítás. A miniszter elmondta: Nonprofit alapon, a nyereségre törekvés megszüntetésével egy egységes laborrendszert fog létrehozni a Belügyminisztérium.

Egységes egészségügyi ellátást szeretnének

Arra a kérdésre, hogy elbírja a debreceni vízhálózat az akkumulátorgyárat, Gulyás Gergely kiemelte: a debreceni vízfelhasználás ma lényegesen elmarad a rendszerváltozás időszakának vízfelhasználásától, ráadásul az épülő akkumlátorgyár vízfelhasználásának kétharmada szennyvízfelhasználás lesz. A szakrendelők állami kézbe vétele kapcsán a tárcavezető úgy fogalmazott:

egységes egészségügyi ellátást szeretnénk, ez indokolja a szakrendelőket átvételét az önkormányzatoktól.

Mint mondta, azok önkormányzatok, amelyek nem akarják átadni a szakrendelőket, többnyire Budapesten és a központi régióban vannak. Az ellátás szintjének csökkenése – amelyet az önkormányzatok hangoztatnak – miatti aggodalmak ugyanakkor jogosak, és ezt figyelembe kell venni.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy az átlagfogyasztás feletti lakossági árak áram és a gáz esetében december végéig várhatóan maradnak.

Mint mondta, a kormány azt a politikát folytatja, hogy a rezsicsökkentést a jelenlegi formájában tartja fönn és ezt nem befolyásolja az sem, hogy a gáz és az áram piaci ára csökkent. Jelezte azt is, hogy az MVM napi szinten nem tud új szerződéseket kötni, hanem féléves, vagy éves időszakban gondolkodik. Szavai szerint napi árat nézni az teljesen ellentétes a piaci logikával, és így a folyamatos ármozgásra nem tud reagálni a cég.

Gulyás Gergely kiemelte: a kormány elítéli az ugandai törvényt, amely lehetővé teszi a melegek kivégzését.

Mint mondta, a kormány embertelennek tartja azt. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ország finanszírozása az Európai Uniós pénzek nélkül is a végtelenségig fenntartható. A miniszter politikailag egyet tud érteni azzal, hogy az antifát terrorszervezetté nyilvánítsák, ugyanakkor mint mondta, jogilag értelmezhetetlen, hogy a Mi Hazánk terrorszervezetté nyilvánittatná az antifát, hiszen ilyen jogi fogalom Magyarországon nincs.

„A kormány nem bont, hanem épít”

Ma délelőtt 10 órától újra Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, akik beszámolnak a kabinet legújabb döntéseiről.

A magyar kormány hagyományosan szerdánként ül össze.

Ez most sem maradt el, amiről Orbán Viktor szokás szerint posztolt a Facebook-oldalán. A miniszterelnök most nem írt arról, hogy mi mindenről tárgyalnak az ülésen.

A szerdai kormányülésre a baloldal is készült, ugyanis reggel újra építési kordonbontást tartottak (immáron harmadik alkalommal) a Miniszterelnökség épületénél. Erre reagálva Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt írta:

„A kormány nem bont, hanem épít, nem mások, hanem a magyarok érdekében. Ülésezik a kormány.”

Legutóbb egyébként két hete, március 23-án volt Kormányinfó. Gulyás Gergely akkor kiemelte: a különböző, az infláció csökkentését szolgáló intézkedéseket, mint az árstop, fenn kell tartani. Arról is tájékoztatott, hogy Magyarország az EU közös lőszerbeszerzésében részt vesz, de külföldre nem küld fegyvert. A miniszter leszögezte, Ukrajna NATO-hoz vagy az unióhoz való közeledése Magyarország támogatása nélkül nem lehetséges.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)