A Kormányinfón elhangzott legfontosabb kijelentések:

Magyarország NATO-szövetség részeként teljesíti a rá háruló feladatokat, de ezt kizárólag védelmi célokból teszi

Magyarország az EU közös lőszerbeszerzésében részt vesz, de külföldre nem küld fegyvert

A kormány szerint az a helyes magatartás, ha továbbra is a humanitárius eszközökben segítünk, befogadjuk a menekülteket

Európa legerősebb, legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerét hozzák létre

A NATO-hoz vagy az unióhoz való közeledése Ukrajnának Magyarország támogatása nélkül nem lehetséges

Az év végére el fogják érni, hogy egyszámjegyű legyen az infláció Magyarországon

A különböző (infláció csökkentését szolgáló) intézkedéseket, mint az árstop, fenn kell tartani

Mivel a történelmi Magyarországot szimbolizáló térkép önmagában nem diszkriminatív szimbólum, amelyet az MLSZ is elfogad, annak semmilyen akadálya nincs, hogy ilyen zászlókat bevigyenek a meccsekre.

– Továbbra is a legfontosabb téma az Ukrajnában zajló háború aktuális állása. Az elmúlt hetekben olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, amelyek aggodalomra adnak okot – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti Kormányinfón.

Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország NATO-szövetség részeként teljesíti a rá háruló feladatokat, de ezt kizárólag védelmi célokból teszi. Fotó: MTI/ Soós Lajos

Gulyás Gergely leszögezte:

a fegyverszállításban nem veszünk részt, és életet menteni csak azonnali tűzszünettel lehet.

Hozzátette: NATO-tagállam nem avatkozik közbe, amíg nem éri támadás a szövetség területét. Kiemelte: Magyarország NATO-szövetség részeként teljesíti a rá háruló feladatokat, de ezt kizárólag védelmi célokból teszi. Hozzátette: ennek keretében magas készültségű NATO-csapatot hozott létre elsőként Magyarország.

Az EU aktívabb lett katonai területen

Gulyás Gergely szerint az EU is aktívabb lett katonai területen. Mint hangsúlyozta:

közös uniós lőszerbeszerzésről tárgyalunk, amelynek keretében vásárolt lőszereket csak a magyar honvédség fogja használni, tehát Magyarország lőszerbeszerzésben részt vesz, de külföldre nem küld fegyvert.

A miniszter hangsúlyozta: Jövő héten tárgyalja az Országgyűlés a békepárti határozatot is. Kiemelte: egy évvel ezelőtt a magyarok világos állást foglaltak a béke ügyében és a miniszter ezért most kérte a pártokat, hogy támogassák ezt a hozzáállást. A kormány szerint az a helyes magatartás, ha továbbra is a humanitárius eszközökben segítünk, befogadjuk a menekülteket.

Van eszköz Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerére

Gulyás Gergely a gyermekvédelmi törvény ellen indított per kapcsán kifejtette: „Ismerjük Brüsszel kritikus véleményét a gyermekvédelmi törvényről.” A bíróság döntését természetesen megvárják, és eddig is, miként minden alkalommal eleget tesznek a döntésnek. De ez nem változtat azon, hogy a lehető leghatékonyabban védjék meg a gyermekeket – mondta.

Ez a szándék változatlan a miniszter szerint, és mindig lesz eszköz arra, hogy Európa legerősebb, legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerét hozzák létre.

Arra, hogy a NATO hazánkat megkerülve hívta össze az Ukrajna-NATO bizottságot, a tárcavezető úgy reagált:

Ez így csak egy baráti beszélgetés lehet, ugyanis vannak döntések, amelyre csak egyhangúlag kerülhet sor.

Érdemben akár a NATO-hoz vagy az unióhoz való közeledése Ukrajnának Magyarország támogatása nélkül nem lehetséges. Kifejtette azt is: bízik benne, hogy a baloldali frakciók azért nem terjesztettek be módosító javaslatot a kormánypártok békepárti határozata ellen, mert mert egyetértenek vele. Arra, hogy a kormánypártok mikor dönthetnek a polgármesterek, főleg a főpolgármester-jelölt személyéről, úgy reagált: megfelelő időben.

Tanács a baloldalnak

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta: a fentebb említett közös lőszerbeszerzés hét éves ciklusra szól, a részletekről később tájékoztat a Belügyminisztérium. A miniszter kiemelte a pedofil-bűncselekményekkel kapcsolatban: a nagyobb baj ott van, hogy a 14 év fölötti fiatalokat már semmi nem védi.

Azt nekem senki ne mondja, hogy normális, ha egy 40 fölötti ember egy 15 éves gyermekkel lép szexuális kapcsolatba

– hangsúlyozta Gulyás Gergely. Hozzátette: A lehető leggyorsabban és teljes körűen kell feltárni ezeket a bűncselekményeket. A tárcavezető hangsúlyozta: a baloldal az elmúlt években nem járt jól azzal, hogy a legnormálisabb módosításokat sem támogatta, mert azt a kormány terjesztette elő. Szerinte ha a baloldal ennyi vereség után a siker útjára akar lépni, akkor hajlandónak kell lenniük a választópolgároknak a véleményét figyelembe vennie. Mint mondta, ők a politikai vesztesei, ha nem így járnak el. Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

teljesen méltatlan, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök március 15-e alkalmából talpnyalónak nevezte a Fideszre szavazókat.

A miniszter hangsúlyozta: a kormány fenntartja mindazokat az intézkedéseket, ami az infláció csökkenését szolgálja. Kiemelte: az év végére el fogjuk érni, hogy egyszámjegyű legyen az infláció Magyarországon. Hozzátette: Az nem vitás, hogy a különböző segítő intézkedéseket, mint az árstop, fenn kell tartani.

Az amerikai kormány csalódottságból írt egy jelentést

Az amerikai emberi jogi jelentés kapcsán Gulyás Gergely kifejtette: az amerikai kormány csalódottságból, frusztrációból írt egy jelentést, miután feleslegesen juttattak a baloldalnak négy milliárd forintot ahhoz, hogy leváltsák a kormányt.

A dokumentumnak nincs jogi relevanciája, az állítások pedig tényszerűen valótlanok, hazugságok, és rágalomhadjárat az egész

– szögezte le. A bizottság nem jogszerűen jár el Magyarországgal szemben – szögezte le az uniós forrásokra reagálva Gulyás Gergely. Mint mondta, tavaly augusztusban abban állapodtak meg, hogy 17 pontban teljesítik a Európai Bizottság kérését, sőt az azt követő kéréseikkel is készen vannak. Semmilyen létező jogi alapja nincsen tehát annak, hogy csúsztassák ezeket a forrásokat – mutatott rá.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, mivel a történelmi Magyarországot szimbolizáló térkép önmagában nem diszkriminatív szimbólum, amelyet az MLSZ is elfogad, annak semmilyen akadálya nincs, hogy ilyen zászlókat bevigyenek a meccsekre. Fotó: Soós Lajos

Arra, hogy miért nem sikerült még ötven százalék alá szorítani az orosz energiaimportot, a következőt válaszolta:

ami a Magyarország által vállaltakat illeti, jól állunk. Megteremtettük a lehetőségét annak, hogy hazánk más helyről is gázt szerezhessen be. A probléma ugyanakkor nem az az, hogy nincs kapacitás a csővezetékeken, hanem az, hogy nincs elegendő gáz Európában. Ezért továbbra is az orosz gáz a legbiztosabb

– húzta alá. Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta: jó eséllyel még az idei év első fél évében elkészül a gyermekvédelmi törvény módosítása, szigorítása. A miniszter hangsúlyozta: az árstopok határidejének lejárta előtt két héttel dönt a kormány azok esetleges hosszabbításokról. A tárcavezető szerint nincs jobb megoldás, mint az embercsempészek esetében, mivel a számuk növekszik, bővíteni kell a börtönökben a férőhelyek számát.

A miniszter kiemelte: az ügyeleti rendszer átszervezését a Magyar Orvosi Kamara is támogatja.

A miniszter elmondta azt is kérdésre válaszolva: a legerősebb ellenzéki párt a DK, ezért vándorol oda egyre több baloldali politikus. Gulyás Gergely hangsúlyozta, mivel a történelmi Magyarországot szimbolizáló térkép önmagában nem diszkriminatív szimbólum, amelyet az MLSZ is elfogad, annak semmilyen akadálya nincs, hogy ilyen zászlókat bevigyenek a meccsekre.

Egy nagy feltétel blokkolja a Magyarországnak járó uniós pénzeket

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy egy nagy feltétel van, ami a blokkolja a Magyarországnak járó uniós pénzeket, az pedig az igazságszolgáltatásra, az igazságügyi reformra vonatkozik. Varga Judit igazságügyi miniszter ugyanakkor már minden részletben megállapodott az Európai Bizottság tagjaival a törvényjavaslatról.

A kormány tehát ebben a kérdésben már csak egy visszajelzésre vár

– tájékoztatott a miniszter. Kérdésre válaszolva a tárcavezető Dobrev Klára árnyékminiszter brit útja kapcsán kifejtette: amilyen külkapcsolatai vannak a magyar ellenzéknek, nem csoda, hogy a Keir Starmer brit árnyék-miniszterelnökkel való tárgyalást egy komoly találkozónak próbálják feltüntetni. Gulyás Gergely szerint a probléma inkább az, hogy a DK EP-képviselője havi hat millió forintért azért dolgozik, hogy Magyarország ne juthasson hozzá a forrásokhoz.

Meddig nem támogatja Magyarország Ukrajna NATO és EU tagságát?

Gulyás Gergely szerint mivel nem változtatnak az ukránok az oktatási törvényen, addig nincs számukra EU és NATO tagság támogatás Magyarország részéről. A miniszter úgy fogalmazott: a probléma nem az, hogy ne építettünk volna ki olyan eszközöket, ahol jöhetne alternatív gáz, hanem ma ez a világpiacon nem biztosítható.

Tehát ha Oroszországból nem kapunk gázt, leáll a magyar gazdaság

− fogalmazott Gulyás Gergely. A tárcavezető kiemelte: Magyarország szövetségese az Egyesült Államoknak, mindig is jó viszonyra törekedtünk velük, a gazdasági kapcsolataink kiválóak. Mint mondta, ehhez képest van egy olyan politikai irányzat, amely a jelenlegi magyar kormánnyal nem szimpatizál. Hozzátette: A magyar külpolitika arra törekszik, hogy legyenek olyan közös pontok, ahol tovább tudunk együttműködni, de lapvető kérdésekben nem fogjuk feladni a pozíciónkat. A miniszter elmondta: az ellenzék semmit nem profitál abból, hogy ha visszatartják a Magyarországnak járó uniós pénzeket.

A kormány szerdán ülésezett

Szerdán ülésezett a kormány, amiről Orbán Viktor miniszterelnök is posztolt a közösségi felületein:

Reggel kormányülés, délután egyeztetések, este pedig irány Brüsszel. Sűrű nap.

Legutóbb két hete, március 9-én tartottak Kormányinfót, miután az előző napi kormányülésen a háborús helyzetet és annak hatásait értékelték a miniszterek.