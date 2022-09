Ha van rajta (ár)sapka, azért, ha meg nincs, akkor azért

De nézzük, mi a helyzet a Lajtán túl! Az infláció Európa összes tagállamát erősen érinti, különös tekintettel az energiaárak drasztikus növekedése (áram, gáz és üzemanyag). A nyugat-európai országok egy része, mint például Németország, elsősorban pénzügyi támogatással igyekszik a szegényebb háztartásokon segíteni, ott háromszáz eurós támogatást lehet igényelni az energiafogyasztás számlájának kifizetéséhez. Ezen túlmenően a németek például az üzemanyagárak elszállását egy kilenceurós havi tömegközlekedési és vonatbérlettel kompenzálják (ez utóbbi hatalmas sikert aratott). A horvátoktól sem áll távol az ársapka, ott az üzemanyagokra állapított meg a kormány időszakos árlimitet a nyáron. Franciaországban a politika egyelőre kommunikációs nyomást gyakorol a piacra az elszálló árak kordában tartásához, ennek végkifejlete, hogy a Total Energies (üzemanyagtöltő állomásokat is működtető francia olajvállalat) szeptember 1-jétől az év végéig üzemanyagár-csökkentésbe kezd. Ezen túlmenően pedig a Carrefour (Franciaország legnagyobb, a világ második legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi lánca) száz terméknek fagyasztotta be az árát.

Legutóbb pedig a szomszédos Ausztria jelezte, hogy az eddigi lakossági pénzügyi támogatást szeretné egy úgynevezett rezsicsökkentéssel kiváltani az áramnál. Mindeközben az osztrákok „frontot” nyitottak az uniós áramár-szabályozás területén is, az osztrák kancellár azt javasolta, hogy egységes uniós ársapkát vezessenek be az áramra, mi több, az unió bontsa le a gázárról az áram árát, magyarán függetlenítse a kettőt egymástól.

Szó se róla, az ársapkás intézkedések természetesen hatnak az alapvető piaci mechanizmusokra, ám a folyamatokat kordában lehet tartani. Ráadásul más uniós tagországok törekvései is azt mutatják, hogy a költségvetésekben elég „puffer” van ahhoz, hogy ideiglenesen a magyarhoz hasonló ársapkás szabályozásokat vezessenek be. Ha van rajta sapka, azért, ha meg nincs, akkor azért jön a bírálat. Ám ebben az esetben is az a lényeg, hogy küzdeni kell az inflációs nyomás ellen.

