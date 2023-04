Hajdu János a harmadik pápalátogatást biztosítja

Különleges pályafutást tudhat magáénak Hajdu János altábornagy, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója: harminckét év alatt harmadszor biztosít pápalátogatáson. Ferenc pápa 2021 után másodszor látogat hazánkba április 28-án, a pápa biztonságáért pedig magyar részről egy személyben Hajdu János a felelős. Az altábornagy most nagyban tudja hasznosítani mind a 2021-es tapasztalatait, mind az 1991-ben szerzetteket.

Harminckét éve ugyanis közvetlen személyi biztosítója volt II. János Pál pápának, aki 1991-ben először érkezett Magyarországra. A látogatásról készült videófelvételeken többször is felbukkan közvetlenül a szentatya mellett és mögött.

Ferenc pápa az első budapesti látogatásán (Fotó: Kurucz Árpád)

Ferenc pápa 2021-es budapesti látogatása előtt Hajdu János erről is beszélt a Hvg-nek. Kiemelte, utólag elemezték a történteket, a hibákat is, ugyanakkor sokat tanultak a II. János Pál védelméért felelős vatikáni testőröktől. Meglepve szembesültek azzal, hogy a szentatyát hatvan év feletti testőrök védték, kicsit ódzkodtak is tőlük, ám a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy rendkívül összeszokott, fegyelmezett, professzionális egységről volt szó. Az egyik helyszínen egy asszony egy dobozzal a kezében biztosítási hiba következtében bejutott a védett területre, és a pápa felé szaladt. Míg Hajdunak és magyar társainak azonnal a menekítés folyamata ugrott be, két vatikáni testőr meglepően gyorsan az asszonyhoz futott, és karon fogva odakísérte a szentatyához úgy, hogy menet közben, kívülről alig láthatóan leellenőrizték a csomagot is, ami nem bombát, hanem virágot rejtett.