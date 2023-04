Újabb részletek derültek ki Ferenc pápa budapesti látogatásáról + videó

Az is befolyásolja a programját – folytatta –, hogy a napi terheltségét igyekeznek csökkenteni, tekintetbe véve az idős korát és betegségét. Emellett annak is jelentősége van, hogy a pápai szék, amelyről beszélni fog, milyen magas. Azt úgy kell beállítani, hogy a szentatya beteg térdeit ne terhelje túl az ülés és a támaszkodás. Az is meg van tervezve, mennyi lépést tegyen meg a saját lábán: nem véletlen, hogy a szentmisében az igeliturgiát ő vezeti, de az áldozati liturgiát már Erdő Péter bíboros atya fogja celebrálni