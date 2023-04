Különleges információt kap a pápa Magyarországon egy svájci gárdistától

Sokak előtt ismert, hogy az argentin származású Ferenc pápa nagyon szereti a labdarúgást, így természetesen követi a nemzeti csapat eredményeit, a honi mezőnyből pedig a San Lorenzo a kedvence. Ő a San Lorenzo 88235N – 0 számú tagsági könyvének tulajdonosa. A madridi El Pais néhány éve egy terjedelmes cikkben számolt be a szentatya és a labdarúgás kapcsolatáról – ezt itthon az Infostart.hu szemlézete. Ebből kiderül, hogy Ferenc pápa 2008. március 12-én lett a San Lorenzo pártoló tagja, amelynek fiatal kora óta lelkes szurkolója.

A hírek szerint egy svájci gárdista rendre tájékoztatja a szentatyát a San Lorenzo eredményeiről Fotó: AFP

Különös kapcsolat

Az argentin klub is nagyra becsüli Ferenc pápa figyelmét, szeretetét, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy amikor az argentin bíborost a katolikus egyház fejévé szentelték, a San Lorenzo olyan mezben lépett pályára bajnoki mérkőzésen a Colón ellen, amelyen a szentatya arcképe volt. Abban az esztendőben mellesleg a San Lorenzo argentin bajnok lett.

Egy évvel később, 2014-ben pedig, a klub története során először, a csapat a paraguay-i Nacional Asunción ellen elhódította a nagyon rangos Libertadores Kupát.

Talán nem meglepő. hogy egy hét múlva az egyesület küldöttségének útja máris a Vatikánba vezetett, ahol megmutatták a rangos trófeát Ferenc pápának. Emellett a Libertadores Kupa kicsinyített másolatát és egy San Lorenzo-mezt is vittek ajándékba a szentatyának.



Hűség a kedvencekhez

Ferenc pápa San Lorenzo csapatához való hűségéről mindent elárul egy 2016. februári kedves történet, amikor a Boca Juniors és a San Lorenzo játszotta az argentin Szuperkupa döntőjét. Az összecsapást megelőzően a rivális klub egyik rajongója azt kérte Ferenc pápától, hogy áldja meg a csapatát, hogy elhódíthassa a Szuperkupát. A szentatya kedvesen elhárította a meglepő kérést, majd megáldotta a kedvenceit. Ezek után talán nem meglepő, hogy az addig mérkőzések óta bukdácsoló San Lorenzo 4-0-ra kiütötte a Boca Juniors csapatát.

A kedvencek is nagyob szeretik és tisztelik a szentatyát Fotó: AFP

Az El Pais cikkéből megtudhatjuk azt is, hogy a szentatya gazdag mezgyűjteménnyel rendelkezik, amelyre nagyon büszke, ezeket a relikviákat főként államfőktől és sportolóktól kapta. Megvan neki többek között az argentin, a brazil, a spanyol és a mexikói nemzeti tizenegy meze, emellett az AS Roma, az Internazionale, a Juventus, a Lazio, Cruzeiro, a Fluminense, a Rosario Central, a Racing, a Boca Juniors,, a Newell’s Old Boys és az FC Barcelona csapatai szerelését is megkapta már.

Egy gárdista informál

A szentatya fociszeretetének az ad aktualitást, hogy Ferenc pápa háromnapos magyarországi látogatása alatt a San Lorenzo is pályára lép Argentínában. A szentatya kedvencei magyar idő szerint szombat este 19 órakor bajnoki mérkőzésen csapnak össze a Velez Sarsfield csapatával, akkor, amikor körülbelül befejeződik Ferenc pápa magántalálkozója az Apostoli Nunciatúrán a Jézus Társasága tagjaival.

Nyilvánvaló, hogy a hivatalos program, az egyházfői kötelezettségek sokkal fontosabbak, mint a San Lorenzo mérkőzése, de egy argentin lapnak, a La Voz del Pueblonak 2015-ben adott interjújából kiderül – ebből később a Tvmnews.mt idézett –, hogy Ferenc pápa amúgy sem néz televíziót. Még 1990 júliusában, bíborosként megfogadta ugyanis a Kármel-hegyi Szűzanyának, hogy nem fog többé tévézni, mert nem építi a lelkét.

A szentatya így nem nézte tavaly az Argentína–Franciaország vb-döntőt sem a televízióban, akkori olasz sajtóértesülések szerint talán a rádióban hallgatta meg a meccs kommentárját. Ferenc pápa azonban követi a nemzeti csapat és a San Lorenzo eredményeit, utóbbi meccseiről a lap szerint egy svájci gárdista tájékoztatja. Minden bizonnyal így lesz most szombaton is.

Borítókép: Ferenc pápa egy egyedi San Lorenzo-mezzel a bajnoki cím után (Fotó: AFP)