Megtalálták a rendőrök a lányokat, akik Miskolcon ütötték és alázták a társukat

Egy diáklány egy bevásárlóközpontban alázta meg és ütötte meg ismerőseit Miskolcon. Az esetekről videók is készültek, amelyek alapján büntetőeljárás indult – számolt be az esetről többek között a Magyar Nemzet is. Mindkét felvétel Miskolcon készült, az egyik a Miskolc Pláza parkolóházában, a másik pedig annak a tetején.

Az egyik felvételen a szóbeli megfélemlítést követően a támadó megüt egy másik lányt. A másik videóban a verbális agressziót és a pofont követően az elkövető térdre kényszeríti áldozatát, akinek bocsánatot kell kérnie.

A felvételek elemzése és az adatgyűjtések eredményeként a nyomozók másnapra azonosították a felvételeken szereplő 11 és 14 éves sértetteket, illetve a 15 éves bántalmazót is, aki mindkét esetben ugyanaz a lány – közölte a rendőrségi portál.

A Miskolci Rendőrkapitányság a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható diáklánnyal szemben kényszerítés bűntett és garázdaság vétség elkövetése miatt indított eljárást. Hozzáteszik, fiatalkorú gyermekek büntethetők garázdaság elkövetéséért, illetve egy iskolai vitás helyzet erőszakos elintézése akár a bíróságon is végződhet.