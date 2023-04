Rétvári Bence: A baloldal a magyar pedagóusok ellen dolgozik

Orosz Anna, a Momentum politikusa napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a parlamentbe a Zebraszerda nevű oktatási ellenállási kezdeményezésről érkezett, ahol budafoki és újbudai civilek tiltakoznak az oktatás válságos helyzetével kapcsolatban. Felmutatott egy, a tiltakozáson használt transzparenst is, ami miatt az elnöklő Lezsák Sándor figyelmeztette, hogy tartsa be a házszabály szemléltetésre vonatkozó rendelkezéseit.

A baloldali képviselő arra hivatkozott: azért hozta be a transzparenst az ülésterembe, hogy a kormányoldal is lássa, mert egyébként nem hajlandó beszélni a civilekkel, a tanárokkal, a szülőkkel az oktatás problémáiról. Ezután Orosz Anna úgy fogalmazott, hogy majdnem 4200 tanár írta alá azt a petíciót, mely szerint felmondanak a tanév végével, mert a jogszabálytervezet kitolná a maximális munkaidőt, a helyettesítési korlátot, a tanév hosszát, elvenné a maradék autonómiát is az iskoláktól, a felmondási időt két hónapról hat hónapra hosszabbítaná meg, és rögzítené azt is, hogy a tanárok nem illethetik kritikával az oktatási rendszert.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára zavarosnak nevezte, hogy a Momentum képviselője állítása szerint egy civil demonstráción vett részt, ahol a civilek nevében beszélt, a parlamentbe belépve viszont már politikusok nevében.

– A törvényjavaslat, amiről a képviselő beszélt, még nincs a parlament előtt, hanem éppen a társadalmi vita szakaszában van, a kormány több körben egyeztet szakmai szervezetekkel és szakszervezetekkel is, és összehívta a köznevelési stratégiai kerekasztalt is. Erre mondja ön azt, hogy nincs egyeztetés, nincs párbeszéd

– szögezte le a kormánypárti politikus.

Az államtitkár arra is kitért, hogy a baloldal valójában a magyar pedagógusok ellenében dolgozik, hiszen Brüsszelben azért küzd, hogy ne érkezzenek meg Magyarországra a pedagógusok béremelésére szánt uniós források.

Borítókép: Rétvári Bence (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)