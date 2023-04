Úton a pedofília elfogadtatása felé?

Bár a gyermekvédelem fontosságát gyakorlatilag konszenzus övezi, az elmúlt néhány évben mégis megjelentek azok a hangok, amelyeket akár is a pedofília relativizálásaként is értelmezhetünk. Szexterapeuták, szociológusok és konkrét szervezetek is elkezdték a pedofil helyett a „kiskorúakhoz vonzódó személy” (angolul: minor attracted person vagy map) megnevezést használni.

A szóhasználat hátterében az a meggyőződés áll, miszerint a pedofília egy szexuális orientáció, amit csak kezelni lehet, megváltoztatni nem. Ennek mentén a pedofil hajlammal rendelkezőket affirmatív, azaz megerősítő terápiával és szexbabákkal kezelnék olyan szervezetek, mint a B4U–ACT vagy a Prostesia Foundation.

Az Axióma új videójában azt a kérdést teszi fel: biztos, hogy

jó ötlet-e elfogadhatóvá tenni magát a pedofil hajlamot abban az esetben, amikor valaki nem éli meg a gyakorlatban, vagy éppen ezzel kerülünk egy lépéssel közelebb a pedofília gyakorlatának elfogadtatásához is?

A pedofília elfogadtatására irányuló törekvés egyébként nem új keletű. Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában számos, úgynevezet pedofil érdekérvényesítő szervezet működött korábban a , mint például a North American Man and Boy Love Association vagy éppen a Verenging Martijn nevű szervezet.

Bár ezen szervezetek nagy része feloszlott, az Axióma szerint a szellemiségük folytatását a MAP mozgalomban fedezhetjük fel. Részletek a videóban:

