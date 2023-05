Halálra gázoltak egy kerékpárost Kiskunhalasnál

Délelőtt háromnegyed tizenegy körül az 5412-es út 300-as méterénél eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó elütött egy nyolcvanhárom éves kerékpárost, aki a helyszínen életét vesztette. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a huszonhárom éves nőt előállítják a rendőrök.

Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.

A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Hangsúlyozták, hogy az alkohol már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. A szeszes ital fogyasztásának hatására megnő az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok és a mentalitásban is kedvezőtlen változások következnek be.

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, amely a szeszes ital fogyasztásának teljes tilalmát jelenti a gépi meghajtású jármű vezetőjével szemben a jármű vezetése előtt és alatt egyaránt. Soha ne üljön ittasan autóba, és olyan járműbe sem, amelyet láthatóan ittas személy vezet, valamint ne engedje családtagjának, rokonának, barátjának, ismerősének sem, hogy ittas állapotban vezessen – figyelmeztetett a rendőrség.