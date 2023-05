Korunk egyik radikális kihívásáról beszélt Ferenc pápa

Ahhoz, hogy valaki igazság szerint és szeretetben kommunikáljon, meg kell tisztítania a szívét – hívta fel a figyelmet a tömegtájékoztatás világnapja (május 14.) alkalmából megfogalmazott üzenetében Ferenc pápa, amelynek magyar fordítását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) ma továbbította szerkesztőségünkhöz.

A szentatya szerint csak ha tiszta szívvel hallgatunk és beszélünk, akkor tudunk túllátni a látszaton és legyőzni a hangzavart, amely nem segíti a megkülönböztetést bonyolult világunkban a hírközlés területén sem.

A szívvel való beszédre szóló felhívás radikális kihívás korunk számára, amely éppúgy hajlamos a közönyre, mint a felháborodásra, ami néha az igazságot eltorzító és eszközként kihasználó félretájékoztatáson alapul.

Szívélyesen kommunikáljunk. A szívélyes kommunikáció azt jelenti, hogy azok, akik olvasnak vagy hallgatnak bennünket, megértik, hogy együttérzünk korunk embereinek örömeivel és félelmeivel, reményeivel és szenvedéseivel. Aki így beszél, az szereti a másikat, mert törődik vele, és védi a szabadságát anélkül, hogy megsértené azt – fogalmazott Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint a „nyitott szívvel és kitárt karral” való kommunikálás ugyanakkor nemcsak a tájékoztatás területén dolgozókra vonatkozik, hanem minden ember felelőssége. Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy keressük és kimondjuk az igazságot, mégpedig szeretetben. Különösen mi, keresztények kapunk újra és újra figyelmeztetést, hogy őrizzük nyelvünket a rossztól – mutatott rá.

Kiemelte azt is, hogy ma minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy szívvel beszéljünk, hogy előmozdítsuk a béke kultúráját ott, ahol háború dúl, és utat nyissunk a párbeszéd és megbékélés számára ott, ahol gyűlölet és ellenségeskedés tombol. Olyan megszólalókra van szükségünk, akik készek a párbeszédre, akik elkötelezettek a teljes körű leszerelés előmozdítása és a szívünkben gyökeret vert háborús pszichózis lebontása mellett

– húzta alá. Ferenc pápa szerint csakúgy, mint hatvan évvel ezelőtt, most is sötét órákat élünk, az emberiség fél, hogy eszkalálódik a háború, amelyet a lehető leggyorsabban meg kell fékezni – a kommunikáció területén is. – Csak megdöbbenni lehet azon, hogy egyesek milyen könnyelműen szólítanak fel népek és országrészek elpusztítására. Olyan szavak ezek, amelyek sajnos gyakran brutális erőszakba torkollnak. Ezért el kell utasítani minden háborús retorikát, valamint a propaganda minden olyan formáját, amely az igazságot ideológiai célokból manipulálja és elferdíti. Ehelyett minden szinten olyan kommunikációt kell előmozdítani, amely segíthet megteremteni a népek közötti viták rendezésének feltételeit – hangsúlyozta a szentatya.

Borítókép: Ferenc pápa (Fotó: Mirkó István)