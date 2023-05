Lemondott a 444-ről a globális baloldali hálózat

– Gyenge olvasottság, mélyülő belső botrányok és folyamatos felmondások – ez jellemzi a Soros-hálózat egykori koronaékszerét, a 444.hu nevű internetes portált – fogalmazott legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: a kiszivárgó információk szerint a woke ideológia lelkes híveinek számító új kollegák szembe kerültek a már korábban is a lapnál dolgozó újságírókkal, ami akkora belső megosztottságot eredményezett, hogy már sokak számára ellehetetlenült a normális munkavégzés a lapnál.

Hozzátette: a jelek szerint a lapot működtető globális hálózat is lemondott már a 444-ről, amelynek az új zászlóshajója már évek óta sokkal inkább a Telex.hu nevű szintén külföldről finanszírozott hírportál.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az utóbbi napokban többen is felmondtak a 444-nél, a Media1 pedig korábban arról írt, hogy a lap egyik középvezető munkatársát néhányan munkahelyi zaklatással vádolták meg, azonban ők nem a most és a múlt héten felmondott kollégák. A 444-nél vizsgálatot is folytattak az ügyben, azonban az nem igazolt zaklatást. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a vállalat működését át kell szervezni, miután leszűrik a tanulságokat.

A teljes elemzés a XXI. Század Intézet oldalán tekinthető meg.

Borítókép: 444 logo (Fotó: Wikipedia)