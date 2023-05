„Merjünk igent mondani az életre, merjük ünnepelni az életet!”

Az elmúlt hétvégén rendezte meg Babaköszöntő programját a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), amely arra is kiváló alkalom, hogy a családok megismerjék egymást. – A Babaköszöntő az egyik legkedvesebb, legszerethetőbb, most már nyolc éve működő programunk. A NOE alapszabályában nemcsak az élet és az anyaság tisztelete szerepel, hanem az is, hogy egymást segítő és tisztelő közösséggé szerveződjenek a családok – mondta a Magyar Nemzetnek Kardosné Gyurkó Katalin. Az egyesület elnöke szerint ilyenkor lelkileg is megerősödhetnek a családok, a szülők, mert a NOE rendezvényein láthatják, hogy mások hogyan boldogulnak három, négy vagy még több gyermekkel, köztük ikrekkel is.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. Fotó: Bach Máté

Kitolódott gyermekvállalás

– Voltak családok, amelyek most először vettek részt az újszülöttjükkel nagycsaládos eseményen, és bízom benne, hogy kedvet csináltunk nekik a többi programunkhoz is – jegyezte meg a NOE elnöke, aki szerint a sok pozitív példa ösztönözheti a házaspárokat arra, hogy kedvet kapjanak a nagycsaládos életformához. – Az egyesületünkben három gyermektől lehet tagságot kérni, a mostani összejövetelre már újonnan csatlakozó családok is érkeztek. Sokaknak épp ez a rendezvény az első találkozás az egyesülettel és a tagjainkkal – mondta Kardosné Gyurkó Katalin, aki maga is ötgyermekes édesanya, jóllehet egykeként, egyszülős családban nőtt fel, majd más nagycsaládok példáját látva döntött úgy, hogy ő is így szeretne majd élni.

A NOE kötelékébe jelenleg tizenhatezer tagcsalád tartozik, de számuk évről évre növekszik. Tavaly az egyesülethez tartozó családok körében országszerte négyszáz baba született három- vagy annál több gyermekes családba.

– A hetvenes–nyolcvanas években a kétgyermekes családmodell volt a jellemző. Változás ebben 2010 óta érezhető, amikor családbarát fordulat történt a kormány családpolitikájának köszönhetően, és egyre több családban született meg a harmadik vagy többedik gyermek. Ugyanakkor látni kell, hogy különböző okok miatt a gyermektelenek aránya is nő. Összetett problémáról van szó: kitolódott a gyermekvállalás ideje, aminek következménye, hogy sokaknál már egészségügyi okokból sem sikerül a gyermekáldás – magyarázta az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy ők a NOE-ban az értékeket tudják felmutatni másoknak.

Hárommal könnyebb, mint kettővel

– Számunkra a kiteljesedett élethez hozzátartozik, hogy édesanyává és édesapává váljunk. Ez az, ami belőlünk fakad. Persze néha nehéz, elfáradunk. Nagyon sok párnál előfordul, hogy két kisgyermekkel, többévnyi álmatlan éjszaka után azt mondja, hogy nem mer több gyermeket vállalni. Pont azért vannak nagycsaládosként felmutatható élő példák előttünk, hogy a családok merjenek belevágni, mert – saját példámmal igazolhatom – hárommal könnyebb, mint kettővel – mutatott rá az egyesület elnöke. Mint kifejtette, a nagyobb gyermekek például sokat segíthetnek a mindennapi feladatokban, hamar megérzik a feladatmegosztás, a másiknak való segítés felelősségét.

– A nagycsaládos lét értékeit mutatjuk meg, azt a boldogságot, amelyet a sok gyermek ad. Megmutatjuk, hogy így is működhet jól a család. Nyilvánvalóan nem minden gyermek kap új babakocsit, babahordozót, de ha egy édesanya ki tud teljesedni azzal, hogy annyi gyermeke születik, amennyit szeretne, az csodálatos dolog. Tényleg vannak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy nem megy. De akkor odajön hozzánk az egyik gyermekünk, és azt mondja: „Anya, szeretlek! Anya, segítek.” Ilyenkor kisimul a világ – érzékeltette a nagycsaládos lét nehézségeit és szépségeit Kardosné Gyurkó Katalin, aki pontosan tudja, hogy vannak házaspárok, amelynek tagjai egy negatív minta vagy tapasztalat miatt tartanak a gyermekvállalástól.

Családi életpályamodell

Ha áll mögöttünk egy támogató közösség, akkor merjünk igent mondani az életre, merjük ünnepelni az életet!

– biztatott a NOE elnöke, aki háromgyermekes anyaként annak idején az egyesületben bizonyosodott meg róla, hogy elbír még több gyermekkel is. Nem sokkal később pedig ikrei születtek, ami még nagyobb feladat elé állította. – Érden a nagycsaládos közösség tagjai négy héten keresztül főztek nekünk komatálat, hogy csak a picikkel és a családommal foglalkozhassam. Ez nagyon szép segítség volt! Szintén az érdi egyesületünk tagja egy tizenhat gyermekes édesanya, akik már harminc unokánál járnak. Mindig tanulunk tőlük és fogadunk el tanácsokat, hogy ők hogyan oldották meg a gyermekekkel járó feladatokat. Az egyesület egyik értéke, hogy tudunk egymástól tanulni, tudunk egymástól segítséget kérni – húzta alá Kardosné Gyurkó Katalin, példaként említve a ruhacsereberét vagy a helyi szervezeteknek adományozott befőzőkészüléket, így a családok közösségben friss gyümölcsből készíthetnek befőttet, lekvárt. A családi értékek mellett a családok pénzügyi stabilitása is megerősödött az elmúlt évtizedben, ezért több ezer család gondolta úgy, hogy esélyt ad a nagyobb családnak.

– A Gyurcsány-kormány a gazdasági válság alatt a családokat sarcolta meg elsőnek. A második Orbán-kormány 2010 után a nagycsaládosok számára nagyobb mértékű adókedvezményt vezetett be, ezzel is könnyítve a mindennapi terheken. Mostanra a családtámogatások rendszere egyfajta családi életpályamodellként épül fel. A kormány a támogatások révén lehetőséget ad a családoknak ahhoz, hogy méltó életet éljenek – mutatott rá a NOE elnöke.

Kardosné Gyurkó Katalin a támogatások közül kiemelte, hogy idén bevezették a harminc év alatti nők mentességét a személyi jövedelemadó megfizetése alól, a négygyermekes édesanyáknak pedig már nem kell szja-t fizetni. A nagycsaládosoknak az is óriási segítség, hogy a babaváró hitel tízmillió forintjának törlesztését teljesen elengedi a kormány, ha a harmadik gyerek is megszületik.

Borítókép: Nagycsaládosok napja 2022 júniusában (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor)