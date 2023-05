Összegezte az erőszakos ellenzéki demonstráció történéseit a rendőrség

A néhány száz főből álló agresszív tömeg egy órán keresztül folyamatosan és összehangoltan, erőszakkal próbált áttörni a rendőrsorfalon

– értékelt a BRFK. Mint írták, a rendőrök számtalanszor hangosbeszélőn szólították fel az embereket a jogsértő cselekmény befejezésére. Bár a rendőrök testi épségét közvetlenül veszélyeztető támadás egyértelműen megalapozta volna a rendőrségről szóló törvényben szabályozott kényszerítőeszközök alkalmazását, a rendőrök óriási türelmet tanúsítva, kizárólag testi erővel tartották vissza a jogellenes gyűlés erőszakos résztvevőit – fogalmaztak a közleményben.

A rendőrök 15 embert igazoltattak, továbbá hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt a helyszínen két embert fogtak el és állítottak elő, két további esetben pedig Központi Nyomozó Főügyészségen feljelentést tettek csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt. Pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés és gyülekezési joggal visszaélés miatt egy-egy szabálysértési eljárást kezdeményezett a Budapesti Rendőr-főkapitányság

– derült ki. A jogellenes gyűlésen készült felvételeket tovább elemzik a nyomozók.

A BRFK szerint a rendőrök a lehető leghumánusabb módon hajtották végre feladataikat, jogszerűen, szakszerűen és arányosan jártak el. Kiemelték azt is, hogy a rendőrség mindenkinek biztosítja a békés gyülekezéshez és a véleménynyilvánításhoz való jogot. Nyomatékosan felhívták ugyanakkor a figyelmet arra: aki rendőrökre támad, azzal szemben határozottan, a jogszabályokban foglalt kényszerítőeszközöket alkalmazva intézkedni fognak. Azt is tudomásul kell venni, hogy veszélynek teheti ki magát az is, aki a rendőri felszólítás ellenére egy jogellenes gyűlés helyszínén marad, és a rendőrsorfaltól nem távolodik el – közölték.

Borítókép: Ellenzéki demonstráció Budapesten. (Fotó: Havran Zoltán)