Rongálófantom garázdálkodik Budapesten, veszélyben vannak az autók

Az utóbbi egy hétben már több autót is megrongáltak Soroksár-Újtelepen – írja a Metropol.

Éva néni már közel nyolcvanéves, de még mindig aktívan vezet, sok éve féltve őrzi a kis autóját. Minden nap ellenőrizte, hogy teljesen rendben van-e, körbe szokta járni, a kerekektől az ablakmosóig mindent megnéz, mielőtt elindulna. Pont ezt tette szerda délelőtt is, így szembesült a ténnyel, hogy betörték a szélvédőjét – írja a lap.

Nagyon megijedtem, először azt hittem, hogy belőtték, teljesen úgy nézett ki, mintha valaki rálőtt volna az autómra

– mesélte megdöbbenten az idős hölgy, majd hozzátette, nem tud arról, hogy lenne haragosa, aki ilyet tenne és nem érti, hogy bárki egyáltalán miért rongálja meg más tulajdonát. Éva néninek rengeteg pénzbe kerül kicseréltetni a régi autóján a szélvédőt, de bízik abban, hogy a rendőrség a nyomára bukkan majd az elkövetőknek, hiszen közel a parkolóhelyéhez van egy térfigyelő kamera is.

Nem ez volt az első eset a környéken

A kerületi Facebook-csoportban már korábban megosztották azt is, hogy valaki autókat karcol meg kulcsokkal, ezzel is jelentős kárt okozva a tulajdonosoknak. A rendőrségtől megtudta a Metropol, hogy egyik sértett sem tett még feljelentést.

Az Újtelepi »karistoló fantom« ismét felbukkant. Műveleti területe Dinnyehegyi út 24–26 környéke. Az »illető« figyelmét bizonyára elkerülte, hogy az utcai parkoló KÖZTERÜLET, bárki használhatja. Az anyagi kár jelentős

– írta annak az autónak a tulajdonosa, aki képeket is csatolt a poszthoz és a cím is rendkívül közel található a most megsérült autó parkolóhelyéhez, csupán pár házra találhatóak egymástól.

