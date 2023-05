Újabb összefonódásra derült fény a diáktüntetések és a külföldről pénzelt szervezetek között – hívja fel a figyelmet legfrissebb cikkében a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog beszámolója szerint a Tanítanék Mozgalom weboldalán található egy „gyakran ismételt kérdések” rovat, ahol többek között kiderül, hogy mi az a sztrájkalap és hogy miből fizetik azt, illetve mire költik az adományokat. Mint írják, a sztrájkalap 2022 szeptemberében jött létre a Tanítanék és az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány együttműködésében, amelyet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) alapított 2021 márciusában. Ennél is fontosabb, hogy

az Oktatással a Demokráciáért Alapítványnak két olyan vezetője is van, akik vagy Karácsony Gergelytől, vagy Soros Györgytől kapják a fizetésüket, mindketten régi motoros baloldaliak. Ámon Ada pillanatnyilag Karácsony Gergely főtanácsadója, klíma- és energiapolitikai kérdésekben fejti ki aktívan véleményét.

2008-ban alapító tagja volt az LMP-nek, melyből 2012-ben kilépett. A 2018-as választásokon az MSZP–PM listáján a Párbeszéd Magyarországért által jelölt Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt árnyékkormányának zöldminisztere. A 2019-es önkormányzati választásokon Karácsony Gergely budapesti főpolgármester-jelölt kampánystábjának tanácsadója volt. Dr. Tóka Gábor pedig a Soros-féle CEU egyik kutatója, a 444-en rendszeresen publikál, főleg közvélemény-kutatásokról fejti ki az álláspontját.

A Tűzfalcsoport arra is kitér, miszerint az utcai tüntetéseket is propagáló Tanítanék Mozgalom azt írja a weboldalán, hogy a „Sztrájkalapot kizárólag támogatóink adományaiból tudjuk fenntartani az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány segítségével.” Ezzel ellentétben viszont az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány weboldalán azt írják:

a szeptember, október hónapokra is már sok kollégának tudtuk kompenzálni a bérlevonását a Humán Platformmal kötött együttműködési megállapodásunk keretében.

További kérdéseket vet fel a Humán Platformmal való együttműködésük is, amit Gulyás Márton, az akkoriban még nem újságíró/influenszer, hanem szocialista elköteleződésű mozgalmár alapított, s olyan nagynevű intézetek támogattak, mint a Soros által alapított és pénzelt Open Society (OSI). A Tűzfalcsoport szerint egyértelmű, hogy

a Humán Platform csakhamar Soros-féle szervezetté vált, a kapcsolat Gulyás Márton és a Tanítanék Mozgalom között pedig ma is élő.

Kiderült ugyanis, hogy az aktivista-újságíró felületén is gyűjtenek pénzt a tanárok, illetve a tényfeltáró blog megnézte a Humán Platform Egyesület 2019-es beszámolóját, és megtalálta az OSI-t mint adományozót, illetve egy szintén Soroshoz köthető másik NGO-t is. – A napnál is világosabb tehát, hogy a függetlenek és a diákok, illetve a tanárok jogaiért tüntetéseket is szervező PDSZ, illetve Tanítanék Mozgalom két lépés távolságra van a külföldi támogatók feneketlen pénzesbödönétől – mutatnak rá.

Borítókép: Pedagógustüntetés a belvárosban (Fotó: Teknős Miklós)