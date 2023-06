A finanszírozási pénzek útja Sorostól a baloldali médiumokig

Sorosék évek óta pénzelik a baloldali magyar médiát, nem véletlen, hogy a dollárbaloldal után a dollármédia kifejezés is elterjedt a közbeszédben, hiszen kiderült, hogy a baloldali pártokhoz hasonlóan sok esetben a nyomtatott és az online sajtót is a tengerentúlról finanszírozzák. Legalább 131 millió dollárt adott Soros György csak a 253 médiacsoport, például az Újságíró-védő Bizottság, az Aspen Intézet, a Marshall Projekt és a ProPublica befolyásolására – írta a Tűzfalcsoport legújabb bejegyzésében.

Az oldal emlékeztet: miközben az utóbbi időben az amerikai kormányzati szervek által a közösségi média manipulálásával kapcsolatos botrányok kavarognak, érdemes megjegyezni, hogy valójában a „sajtószabadságot", amellyel az amerikai média mindig is büszkélkedett, már régóta nemcsak a kormányzat, hanem a pénzpolitika is uralja.

„Most egy olyan finanszírozási formát mutatunk be, melyen keresztül évekig öntötte a pénzt Soros és más szervezetek, illetve az Európai Bizottság egyes kiválasztott balos újságírókba és lapjaikba. Ez a kiskapu jelenleg is nyitva áll és most is érkeznek így pénzek a baloldalhoz.”

A Tűzfalcsoport kiszúrta, hogy a Telex egyik cikke – amely az MCC-t próbálta lejáratni, és a Libri felvásárlása körüli ügyet a körúton túlra kiterjeszteni – alján az állt: a cikk az Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) alap támogatásával készült. A határokon átnyúló oknyomozó újságírást támogató szervezet leginkább az Európai Unióban és az EU tagjelölt országaiban aktív.

A szervezet úgy definiálja magát, hogy a támogatást és egyéb segítséget nyújtanak újságírók vagy hírügynökségek csoportjainak, amelyek közérdekű témákat vizsgálnak. Mottójuk: „Oknyomozó újságírás közérdekből”. Az IJ4EU küldetése, hogy megerősítse az oknyomozó újságírás watchdog (őrzővédő) szerepét Európában. A szervezet célja továbbá az uniós székhelyű újságírók és hírszolgálatok közötti együttműködés előmozdítása és erősítése azáltal, hogy támogatást, coachingot, képzést, szakértői támogatást és hálózatépítési lehetőségeket biztosít számukra.

Az IJ4EU 2018-ban indult, és 12 projektet támogatott különböző témákban sok ezer eurós támogatással. A Tűzfalcsoport adatai szerint a 2020/21-es költségvetési évben az IJ4EU 1,07 millió eurós támogatást nyújtott 49 együttműködési projektnek. Míg a 2021/2022-ben az IJ4EU 1,1 millió eurót osztott szét két támogatási rendszeren keresztül. Az egyik a FreelancerSupport Scheme, amely kizárólag szabadúszó újságírókból álló csoportok által végzett nyomozati projektekre szorítkozott. A másik az InvestigationSupport Scheme, volt, amely minden egyéb projektet finanszírozott. A 2022/23-as időszakban pedig az IJ4EU 1,23 millió euróval rendelkezik mindkét program keretében. Az IJ4EU-t a bécsi székhelyű International Press Institute (IPI) által vezetett konzorcium irányítja, amely szerkesztőkből, médiavezetőkből és vezető újságírókból álló globális hálózat.

A Tűzfalcsoport cikke kiemeli, mindezt az adófizetők pénzéből finanszírozzák, amit a szervezet a saját weboldalán el is ismer.

A projekt támogatói Az IJ4EU programot az Európai Bizottság (DG Connect) támogatja. Az Open Society Foundations, a Fritt Ord Foundation, a Fundation Nicolas Puech és Lipcse városa társfinanszírozóként támogatja.

A partnereket és támogatókat bemutató felületükön az is jól látszik, hogy a Lipcse kivételével az összes többi szervezet kap pénzt Sorostól. „Világos, hogy a Soros-hálózat már akkora, hogy egymást is körbe finanszírozzák, sőt az is feltételezhető, hogy Soros ezeken a szervezeteken keresztül tol bele egyre több és több pénz az új projektjeibe.” – írta a Tűzfalcsoport.

Forrás: Tűzfalcsoport

A Tűzfalcsoport azt is megnézte, milyen magyar vonatkozású projektekre adott pénzt ez az újságíró-szervezet. A 444 több írását is támogatták, ezek egyike egy olyan együttműködés , amely egy montenegrói szerencsejáték-ügyletet próbált felgöngyölíteni. A lap 16 230 eurót, vagyis 6 millió forintot kapott, a teljes összeg valószínűleg megoszlott a 444 és a montenegrói újságíró-szervezet között. Az Átlátszó Erdély újságírója 21 650 eurót, 8 millió forintot tudhatott magáénak, amiért egy cikkében azt próbálta itt bizonyítani, hogy Erdélyben és más határon túli területeken szavazatokkal machinál a Fidesz. Az Átlátszó ezen felül még 18 millió forinton osztozkodott, egy nemzetközi újságírói együttműködés során, melynek célja nyomon követni az uniós helyreállítási pénzek elköltését a tagállamokban. Az Átlátszó cikkéből ugyanakkor nem sok minden derül ki. Pláne, hogy ezeket a helyreállítási pénzeket még el sem utalták Magyarországnak.

444 emellett még 11 millió forintot osztott szét más román és lengyel újságírókkal, illetve a K-Monitorral közösen. A Telex sem maradt ki a pénzosztásból, ők 3 millió forintot kaptak egy tudósítás miatt, amely azt mutatja be, hogy az Ukrajnából érkező szemét miképp árasztja el a Tiszát. A HVG pedig 7,8 millió forint fizetséget kapott egy olyan projektért, melyben azt vizsgálták, hogy a Covid idején a szélsőjobb miképp tört előre. A Tűzfalcsoport viszont semmilyen szélsőbal előretörésével kapcsolatos cikket nem talált.

Átlátszó egy másik együttműködésben 16 millió forintot tehettek zsebre, ahol azt vizsgáltak, hogy milyen az ultrakonzervatív hálózatok növekvő befolyása a politikára és a társadalomra Közép- és Kelet-Európában. A cikk sok lényeges információt nem tartalmaz, viszont angolul is megjelenítettek. A lap további 17 millió forintot tudhatott a magáénak: a projekt kapcsán szlovák, román és szlovén „ösztöndíjasok” azt próbálták meg bebizonyítani, hogy Magyarország rosszul teszi amiért támogatja a határon túli projekteket. A cikkben kifejezetten arra koncentráltak, hogy miképp nőtt “Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormányának befolyása a környező országokban.” Még egy weboldalt is létrehoztak, ahol azt bizonygatják, hogy Magyarország befektet a szomszédos országokba.