Érzékenyítés és érdekérvényesítés – kezdődik a Pride

Idén már 28. alkalommal rendezik meg a Budapest Pride Fesztivált, amely során a szervezők – a felvonulás mellett – számos programmal várják a hazai LMBTQ-közösséget.

A június 16-tól július 16-ig tartó fesztivál során a szexuális kisebbségek érdekeit védő szervezetek, a Sokszínű Magyarországért parlamenti képviselőcsoport és a Karácsony Gergely által vezetett fővárosi önkormányzat is képviselteti magát, sőt az eseménysorozaton különböző kiállításokat és előadásokat is szerveznek.

A Karácsony Gergely vezette főváros és a Budapest Pride a Budapest 150 LMBTQ emléke című kiállítás megnyitójára invitálja az érdeklődőket, amely során megismerhetik az LMBTQ-szempontból jelentős helyeket, köztük néhány olyat is, amelyek – ha más formában is, de – a mai napig működnek. A Budapest 150 programsorozat részeként meghirdetett eseményt Bősz Anett humán területekért felelős DK-s főpolgármester-helyettes nyitja meg, de a kiállítás forrásanyagát összegyűjtő történész, Hanzli Péter is előadást tart a Városháza parkban.