Magyarország ellen szavazott Marc Tarabella, a brüsszeli korrupciós botrány egyik gyanúsítottja

Magyarország ellen szavazott a brüsszeli korrupciós botrány egyik gyanúsítottja, Marc Tarabella.

Az Európai Parlament hét frakciójából öt határozatot terjesztett be, amely felszólítja az Európai Tanácsot, hogy az uniós szerződések biztosította szankcionálási jogával élve fossza meg Magyarországot az EU rotációs elnökségének lehetőségétől. Hazánk 2024 második felében tölti be az uniós féléves elnöki tisztségét, ebben az időszakban vennék át hivatalukat az EP-választás után az új képviselők, akik az új bizottságot is megválasztják majd.

A mai szavazáson 442 képviselő szavazott igennel, 144 nemmel és 33-an tartózkodtak. Megszavazták a határozatot a Marc Tarabella mellett a magyar baloldali EP-képviselők, köztük a momentumos Cseh Katain és Donáth Anna, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége színeiben Ujhelyi István, a DK-s Ara-Kovács Attila, Dobrev Klára és Molnár Csaba.

Az Alapjogokért Központ Facebook-posztjában úgy fogalmazott:

Ők azok a magyarországi baloldaliak, akik megfosztanák Magyarországot az európai uniós elnökségtől, csak azért, mert Magyarország békepárti.

Marc Tarabellát azzal vádolják, hogy legalább 140 ezer eurót (48 millió forintot) fogadott el Antonio Panzeri egykori szocialista olasz európai parlamenti képviselőtől, hogy a testületben jobb színben tüntesse fel Katart.

A korrupció vádja miatt letartóztatott és börtönbe küldött baloldali képviselő tehát azért szavazott Magyarország ellen, mert szerinte többek között korrupció miatt hazánk nem alkalmas a soros elnökség betöltésére.

Marc Tarabella egyébként múlt héten tért vissza az Európai Parlamentbe, három hónappal azután tért, hogy a belga rendőrség letartóztatta az Európai Parlamentet megrázó korrupciós vádak miatt folyó nyomozás részeként. Akkor közölte, hogy