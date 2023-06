Ismét az új pedagóguséletpálya-törvény ellen tüntettek Budapesten

Az új pedagóguséletpálya-törvény ellen tartott vonulásos demonstrációt az ADOM Diákmozgalom, a Civil Közoktatási Platform és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn Budapesten.

A diákok, szülők és tanárok az Oktogonon gyülekeztek délután, onnan vonultak rendőri felvezetéssel a Belügyminisztérium épülete elé.

A minisztérium előtt felállított színpadon a PDSZ képviseletében felszólaló Tarnai Katalin tanár arról beszélt, hogy a diákok és szülők is rájöttek, egy oldalon állnak a pedagógusokkal, a közös cél az európai színvonalú oktatás. Hangsúlyozta, hogy „jó lenne, ha a kollégák egysége is meglenne”, és arra biztatta a pedagógusokat, hogy lépjenek be a szakszervezetbe. Úgy fogalmazott, „nem tudja komolyan venni” a Belügyminisztérium közlését a „soha nem látott fizetésemelésről”.

Egy másik tanár, Pál Alexandra azt mondta, „másfél éve semmibe veszi” a kormány a pedagógusokat. Közölte: azért küzdenek, hogy továbbra is elmondhassák a véleményüket, hogy „emberszámba vegyék” a tanárokat, leüljenek velük tárgyalni és megfelelő munkabért adjanak nekik, amelyből „emberhez méltó életet élhetnek”, a „pedagógus” szó pedig ne váljon szitokszóvá.

Kijelentette továbbá, hogy egy tanár pusztán „hivatástudattal semmire sem megy”, szervezett munkavállalónak kell lennie, mert „a szakszervezeten kívül csak a kormány szekerét tolja”.

Gönczy Andrea a Magyar Anyák részéről szólalt fel, elmondta, mindkét szülője sikeres pedagógus volt, ma már nyugdíjasok, de korábban sem voltak megfizetve. Míg mások autóval utaztak nyaralni az Adriára, ők vonattal mentek a Balatonra. A mai pedagógusi reálbérek – tette hozzá – a szülei fizetéséhez képest is alacsonyabbak, de a szüleit pedagógusként legalább tisztelték. Ehhez képest, mint mondta, a pedagógus mára ellenségkép lett, az „új Brüsszel”.

Egy 15 éves diáklány, az ADOM mozgalom tagja megköszönte a pedagógusainak mindazt az erőfeszítést, amely által – mint fogalmazott – érett felnőttek lesznek. Azt mondta, nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében. A megmozdulás zárásaként színpadra szólították a jelenlévők közül azokat a pedagógusokat, akiket azért bocsátottak el állásaikból, mert részt vettek az utóbbi időkben tartott tiltakozó akciókban, vagy munkabeszüntetésekben. Ők kapták azokat a virágokat, amelyeket a tüntetésen részt vevő diákoktól kértek a hétfői megmozdulás szervezői.