Tovább dagad a pécsi lakásbotrány

Nyőgéri Lajos alpolgármester volt felesége (P. Á.), jelenlegi feleségének cégtársa; aki az MSZP-től 15 milliót is kapott (Gy. L.né), Mellár Tamás munkatársának és az MSZP prominensének nagymamája (Sz. P.) is érintett az ügyben, sőt mint most kiderült egy 100 százalékban önkormányzati cég, a Pécsi Ellátó Központ (PEK) korábbi vezetője (G. Katalin) is önkormányzati bérlakást kapott. A PEK az, amelyik a gyakorlatban intézi a pécsi bérlakásügyeket.