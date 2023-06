Leköszön a Corvinus Egyetem rektora

A Corvinus megerősítette nemzetközi beágyazottságát, neves külföldi előadók részvételével több nemzetközi konferenciát szervezett, amelyeknek köszönhetően tovább növelte presztízsét a globális tudományos életben – áll a közlésben, amely szerint az AACSB akkreditáció (Association to Advance Collegiate Schools of Business) is tovább erősítette az egyetem nemzetközi beágyazottságát.

Felidézték továbbá, hogy Takáts Előd hozta létre az Illyés Gyula tehetségtámogató programot, amelynek célja, hogy esélyt adjon a nehéz körülmények között élő diákoknak a sikeres egyetemi felvételi elérésében.

Utódjáról még nincs döntés, ezzel kapcsolatban úgy fogalmaztak: az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány július 31-ig teszi meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a rektori feladatok „a jövőben is magas színvonalon, az egyetem stratégiai célkitűzéseit szolgálva legyenek ellátva”.

Borítókép: Budapesti Corvinus Egyetem (Fotó: MTI)