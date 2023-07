Deutsch Tamás: Erős konzervatív előretörés lehet az európai parlamenti választásokon

„Teljes mértékben félelmet keltő, hogy az európai fősodorhoz tartozó politikusok tudatában sem akarnak lenni ezeknek a veszélyeknek. Meggyőződésem, hogy a nyugati titkosszolgálatok tisztában vannak a tényekkel, de a döntéshozók nem hajlandóak foglalkozni mindezzel” – fogalmazott Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Indexnek adott interjúban arról, hogy az Európai Unióban úra előkerült a migránskvóták terve, miközben ezzel párhuzamosan számolatlanul szállítja a fegyvereket Ukrajnába.

Mint mondta, az európai sajtó szinte semmit nem ír arról, hogy a számolatlanul Ukrajnába szállított fegyverek mekkora része tűnik el kézen-közön, majd a világ valamelyik más válságövezetében jelenik meg, akár szervezett bűnözői csoportoknál. Kiemelte, hogy az sem szalonképes téma az unióban, hogy a jó tízmillió ukrán menekült között milyen szervezett bűnözői csoportokhoz tartozó személyek jelentek meg Európában.

Arra vonatkozólag, hogy az EP melyik frakciójának lehet tagja a nagyobbik kormánypárt, Deutsch Tamás a legnagyobb esélyét annak látja, hogy akár már a jövő évi választások előtt az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) pártcsaládjának és frakciójának a tagjai lesznek. Jelezte, hogy a lengyel Jog és Igazságosság Pártja, az olasz Meloni-féle Fratelli d’Italia, a spanyol VOX által meghatározott frakció mellett az Identitás és Demokrácia frakciójával (ID), az olasz Lega és a francia Rassemblement National frakciójával is folyamatos a kapcsolatuk.

A választások után a várható jó eredménynek és a mi belépésünknek köszönhetően az ECR lehet a harmadik legnagyobb frakció az EP-ben

– tette hozzá.

A kormánypárti politikus megjegyezte: szélesítette, bővítette a mozgásterüket, hogy kiléptek az Európai Néppártból, ahol folyamatosan baráti tűz alatt voltak. Szót ejtett arról is, hogy egy masszív, robusztus jobboldali átalakulás zajlik az Európai Unió tagállamaiban és jövőre egy erős konzervatív előretörés lehet az európai parlamenti választásokon, így adott esetben egy jobboldali többséget vagy ahhoz közeli állapotot sem tart kizártnak. Mint mondta, biztos, hogy jelentős gyengülés lesz a liberálisoknál, és kevesebb mandátuma lesz a szocialistáknak és a zöldeknek is.

A minimális célunk, hogy a Fidesz a jelenlegi 13 mandátumát biztosan megőrizze

– fogalmazott a nagyobbik kormánypárt céljait illetően a politikus.

Azzal kapcsolatban, hogy Varga Judit lesz a Fidesz EP listájának a vezetője, Deutsch Tamás elmondta: a személye nemcsak egy jó, de egy erős üzenet is, mivel egészen kiváló felkészültségű szakértőből lett rátermett szakpolitikussá, majd kitűnő általános politikussá.

Ráadásul évekig európai ügyekért felelős sikeres miniszter volt. Ki más harcoljon Brüsszelben az első frontvonalban, ha nem ő

– tette fel a kérdést.

Arról, hogy Budapest főpoglármestere szerint a következő évben nagyon kemény kampány lesz, Deutsch Tamás elmondta:

Karácsony Gergely egyébként valójában nem is főpolgármester, hanem egy hiperaktív politikai influenszer. Egy 506 millióért hirdetett Facebook-profil.

„Ő az, aki odalép, és azt mondja: ugye, milyen jó, hogy elbaltáztam a közlekedést, hogy minden csupa kosz és gaz, hogy a hajléktalanok újra ellepték a várost, amit egyébként még csődbe is vittem. Karácsony Gergely ráadásul egy olyan politikai influenszer, aki közben még árnyék-miniszterelnököt is játszik. A magyar ellenzéket bátorítani szeretném: ilyen béna ellenzék Európában ugyan nincs még egy, de nekik mégis két árnyék-miniszterelnökük is van: Dobrev és Karácsony” – élcelődött a Fidesz EP-képviselője.

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)