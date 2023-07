Donáth szerint azért nincs még csődben az ország, mert megfúrták az olimpiai pályázatot

„A Momentum NOlimpia-kampányának köszönhető, hogy nem ment még csődbe idén a magyar állam. Ez nem túlzás, és nem is dicsekvés. Hanem tény. A 2017-es NOlimpia kampány nemzetmentőnek bizonyult” – vélekedett hétfői Facebook-bejegyzésében Donáth Anna, a Momentum politikusa.

A párt korábbi elnöke – aki egyébként rendszeresen küzd az ellen, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó uniós forrásokat – úgy véli, az olimpia rendezése csődbe vitte volna a magyar államot, s az, hogy ez nem történt még meg, a Momentum kampányának köszönhető. A felmérések szerint öt százalékon álló párt politikusa megjegyezte: ezért hisz abban, hogy van értelme küzdeniük Magyarország jövőjéért.

Olimpiaexport Párizsba?

Mivel 2017-ben még nem lehetett előre látni sem a koronavírus-világjárványt, sem az orosz–ukrán háborút, feltételezhetően más motiváció állt az olimpiai álom megfúrása mögött. Ismert tény az is: korábban még a baloldali kormányok is szerettek volna hazai rendezésű olimpiát, sőt a baloldali pártok még az Orbán-kormány idején is támogatták ezt a kezdeményezést, azonban Momentum 2017-es NOlimpia népszavazási kezdeményezésével intenzív sportellenes, a hazai olimpia rendezését támadó kampányba kezdett. Az akkor még pártként nem létező Momentum Mozgalom kampányszlogenje úgy szólt: „Nem az olimpiára, igen a jövőnkre!”

Fekete-Győr András a NOlimpia kampánnyal vált ismertté. Fotó: Teknős Miklós

Ehhez csatlakozott az összes baloldali párt és politikus, holott azelőtt pár hónappal még teljes mellszélességgel kiálltak a magyar rendezésű olimpia mellett.

A 2024-es nyári olimpia rendezésére Budapest mellett azonban Párizs is pályázott.

Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a mozgalom akkori arca, alapítója, mára már bukott elnöke, Fekete-Győr András élt, tanult és dolgozott Franciaországban. A NOlimpia kampány után megalakult Momentum nyilvánosan is kiváló kapcsolatokat ápolt Emmanuel Macron francia elnök pártjával, az En Marche-sal szorosan együttműködtek már 2017-ben is. Ez azért is figyelemreméltó, mert az akkor még papíron nem pártként létező Momentum számára eredményesnek mondható NOlimpia kampány, a budapesti olimpia megtorpedózása után Párizs kapta meg a 2024-es olimpia rendezésének jogát. A magyar kormány ugyanis a Momentum aláírásgyűjtő akciója miatt visszalépett az olimpiai pályázattól. Mint írták akkor:

Sikeres pályázásra, az olimpia megrendezésére csak olyan városoknak van esélyük, ahol a kérdésben egyetértés jött létre és áll fenn. Ez Párizs és Los Angeles esetében ma is igaz. Mivel Budapesten a szükséges egység felbomlott, így Budapest olimpia rendezési pályázata esélytelenné vált.

További figyelemreméltó körülmény, hogy a budapesti olimpiai álom megakadályozását követően a Momentum politikusai már Brigitte Macronnal, a francia elnök feleségével mosolyogtak egy közös képen. A párt vezetőit a sikeres NOlimpia kampány után feltételezhetően jutalmul, érdemeik elismeréseként meghívták Párizsba Emmanuel Macron pártjának, az En Marche-nak a székházavatójára.

Borítókép: Donáth Anna (Fotó: Mandiner/Trenka Attila)