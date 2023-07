– A horgászati ismeretek órarendbe iktatása nem példa nélküli dolog, hiszen vizek mentén lévő iskolákban most is lehet fakultatívan a természetismereti tárgyak mellett horgászati alapismereteket tanulni – mondta Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) elnöke a Magyar Nemzetnek. Felidézte: egy ismert angol médiaszemélyiség, akinek horgászműsorai vannak, nemrég arról beszélt, hogy Csehországban és Hollandiában tanórai keretek között, önkéntes rendszerben már tanítanak horgászati ismereteket.

– Ezt jó ötletnek tartjuk olyan iskolákban, ahol a gyerekek kérik, és ahol ennek a feltételei adottak. Elsősorban nem a versenyhorgászat megtanítása a cél, hanem egy célzott természetismereti oktatást tartanánk, mert még mindig azt gondoljuk, hogy sokkal jobb, ha a gyerek a vízparton, a természetben van, mint ha otthon a mobiltelefonját vagy a számítógépét nyomkodja – fejtette ki.

Szűcs Lajos szerint a horgászat segítségével a gyerekek megszerethetik a természetet. Fotó: Bors/Knap Zoltán

Hozzátette: vannak már olyan helyek, ahol az oktatási rendszer lehetővé tette, hogy ezt az oktatási formát a helyi tanrendbe építsék, szabadon választottként, egyéb tanórákon kívüli tevékenységekhez is kapcsolódva. 2019-ben elindultak nálunk az iskolai keretek között működő sporthorgász szakkörök is, melyek óriási népszerűségnek örvendenek. Több mint száz, horgászszervezet által mentorált iskola jelentkezett, és természetesen idén is pályázhatnak a tanintézmények – jelentette ki az elnök.

Horgászat a táborozás során

Az oktatáshoz az is hozzátartozik, hogy idén nyáron már több mint nyolcezer gyermeket tudnak fogadni a Mohosz táborozási programjában, amihez komoly támogatást adnak. Itt többek között arra a tanítják a fiatalokat, hogy a természetismeret és a horgászat alapjait hogyan sajátítsák el, miként ismerjék fel a halakat, mikor vannak a szaporodási időszakok, továbbá milyen szabályokat kell tudnia egy horgásznak.

– Ha ezeket az ismereteket a fiatalok elsajátítják, már az online állami horgászvizsgát is egyszerűen le tudják tenni, akár a tábor zárásaként – ismertette a horgászszövetség elnöke.

Szűcs Lajos fontosnak tartja, hogy a tanítás a természetben egyáltalán ne „száraz és oktatásszagú” legyen.

– Érdemes megnézni egy ilyen tábort, ahol a gyerekek csillogó szeme mindent elárul, hogy milyen jó érzés a természetben lenni és közben akár horgászni is – mutatott rá.

Kitért arra is, hogy az európai országokból

sokan járnak Magyarországra horgászni, amiben jelentős turisztikai lehetőségek rejlenek.

– A Mohosz ma hazánk legnagyobb hálózatos civil szervezete, több mint nyolcszázezer regisztrált horgásszal, és a közfeladat-ellátása keretében ez a szervezeti háló hasznosítja a természetes vizek döntő többségét, tehát a halgazdálkodás egy kézben összpontosul, amire az európai országok zömében nincs példa – hívta fel a figyelmet az elnök. Szerinte az egy unikális dolog, hogy egy civil szervezet kapta a kezébe a természetvédelem és a természetkezelés egyik jelentős feladatát, hogy a vizeket és a bennük lévő őshonos halállományt mint nemzeti kincset minél jobb körülmények között adja át az utána jövő korosztályoknak.

Szűcs Lajos arról is tájékoztatott, hogy

ma már a horgászvizsga online, mindenki számára ingyenesen letehető.

Van a turistáknak egy egyszerűsített út is, ehhez a turista állami horgászjegy kiváltására van szükség. A Mohosz horgaszjegy.hu nevű internetes oldalán a vizsgajelentkezést és a próbavizsgát is le lehet bonyolítani, majd a Magyar Horgászkártyát is ki lehet váltani, amivel a baleset-biztosításon túl több kedvezmény jár, például van már mobilflotta-kedvezményük is.

A horgászszövetség elkötelezett a további elektronizáció mellett, így a jövőben ha a horgász majd ezt a lehetőséget választja, akkor számára lehetséges lesz például az online fogási naplóvezetés is – tudatta a Mohosz elnöke.