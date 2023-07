Karácsony kevesli az ötszázmilliót, ami a kampányára jutott

Karácsony korábban azt hangoztatta, hogy kis ládikákban gyűjtötték az adományokat, ám az interjúban az egész ügyet elviccelve arról beszélt, hogy nagy ládikákban gyűlt össze az ötszázmillió forint. Ráadásul nemrég azt fejtegette, hogy a pénz mikroadományokból gyűlt össze, azonban a műsorban a pénzek eredete kapcsán úgy fogalmazott, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik nagyon gazdag emberek, és euróban tartják a pénzüket.

A jövő évi önkormányzati választás kampányáról szólva Karácsony sajnálatának adott hangot, mivel nem tudja, hogy miből lesz a következő kampány finanszírozva, „mert most bezárják ezt az ajtót is”.

„Én nem vagyok senkinek az adósa. Én nem tudom, hogy azok, akik engem támogattak ebben a kampányban pénzzel, hogy ezt miért tették, azt tudom, hogy éntőlem nem kaptak semmilyen ígéretet, mert azt se tudom, hogy kik ők. Egyetlen emberről tudom, hogy támogatott, mert tegnap felhívott, ez Bojár Gábor volt” – árulta el Karácsony.

Mint ismert, a 99 Mozgalom összesen több mint ötszázmillió forint támogatást kapott, az összeget tizenkilenc részletben Perjés Gábor, a Párbeszéd II. kerületi képviselője fizette be, nagy részét nem is forintban, hanem valutában. Perjés Gábor szerepével kapcsolatban Karácsony Gergely határozottan kijelentette, hogy Perjés a jogszabályoknak megfelelően az egyedüli ember, aki az összegyűlt adományokat be tudja fizetni. Arról pedig, hogy a párbeszédes politikus miért nem áll kamerák elé, hogy tisztázza a helyzetet, elmondta:

„Perjés Gábor kevésbé viseli jól az ilyen médiaszerepléseket.”

Az adománygyűjtő rendezvényekről szólva Karácsony azt mondta, hogy azokon azért nem vett részt, mert nem akarta tudni azt, hogy ki az, aki pénzügyileg támogatja. Arra a kérdésre, miszerint el tudja-e képzelni, hogy valaki úgy adott Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányára pénzt, hogy ő már nem volt miniszterelnök-jelölt, a főpolgármester úgy válaszolt: azt nem tudja, hogy ez időben hogyan néz ki. Azzal kapcsolatban, hogy Márki-Zay Péter tudhatta-e, hogy mennyi pénz van Karácsony miniszterelnök-jelölti kampányára, értetlenkedve közölte: „Én nem tudtam. Ha ő tudta, akkor ő egy látnok.” A főpolgármester azt is elárulta, hogy nem volt önálló a kampányuk, azt kiszervezték egy cégnek.