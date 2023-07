Már rendőrökre is lőnek Szerbiában a migránsok – megszólalt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója

– A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy az Európai Unió a migrációs politikában a jól bevált magyar álláspontot kövesse – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában. Bakondi György felidézte, hogy az elmúlt időszakban egyre több erőszakos cselekmény köthető az erős illegális migrációhoz. Ezek közül első helyen említette a magyar–szerb határ túloldalán történteket, amikor vélhetően afgán bandák csaptak össze szerb területen. A tűzharcoknak halálos áldozatuk is volt, ráadásul a migránsok immáron lakott területen belül, és a rendőrökre is tüzelnek.

Migránsok a szerb–magyar határnál, Horgoson Fotó: Havran Zoltán

A főtanácsadó szerint már nemcsak a migránsokat, hanem velük együtt lőfegyvereket is be akarnak juttatni az unió területére a szervezett bűnözői csoportok. Azt mondta, miközben Nyugat-Európa is szenved az unióba már bejutott migránsok erőszakos cselekményei miatt – a franciaországi migránslázadást és a németországi migránstámadásokat külön is említette –, az EU a közelgő európai parlamenti választások miatt fel akarja gyorsítani a migránsok kvóták szerinti szétosztását.

Bakondi György a magyar kormány álláspontját megerősítve közölte, egyértelmű bizonyságot nyert, hogy az illegálisan Európába érkező migránsok nem munkaerőt jelentenek, hanem veszélyeket hoznak magukkal.

Hozzátette, Magyarország sem elfogadni, sem végrehajtani nem fogja ezt a migránspaktumot, és uniós elnöksége alatt mindent meg fog tenni azért, hogy a migrációval kapcsolatban a magyar álláspont kerüljön előtérbe.

A magyarországi sajtóban lapunk írt először arról, hogy mindennapossá váltak a fegyveres összecsapások a szerb–magyar határ közelében, és immáron a lakott területeken belül, sőt házak udvarán is használják a fegyvereiket a migránsok.