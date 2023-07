– Aki azt mondja, hogy Magyarországon nem történhetnek ilyen lövöldözések, hazudik. Amennyiben migránsgettókat hozunk létre hazánkban, csak idő kérdése, és a migráns alapú szervezett bűnözés pozíciókat épít ki Magyarországon is. Ez leszámolásokkal, fegyveres konfliktusokkal is járhat – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a tegnap esti szerbiai lövöldözésekkel kapcsolatban.

A szakértő elmondta, az elmúlt hónapokban különböző bűnszervezetek tagjai automata gépkarabélyokat, lőszert, kézigránátot próbáltak Magyarország déli határán keresztül Nyugat-Európába szállítani (Fotó: Pesti Srácok)

Mint ismert, hétfő este sorozatlövéseket adtak le a migránsok a szerbiai Hajdujáráson, egy lakott ház udvarában található melléképületből. Sajtóinformációk szerint a migránsok a rendőrökre is tüzet nyitottak. A környék lakói bezárkóztak a házakba, és többen a földön fekve várták a rohamrendőröket. Hasonló lövöldözések már korábban is voltak a határ közelében az embercsempészek között, de olyan még nem fordult elő, hogy lakóház udvarában követtek volna el ilyen agressziót, veszélyeztetve a környéken élő helyieket is.