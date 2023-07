Mélységesen elítéli a bajnai polgármester a tetteseket, akik olajat öntöttek a forgalmas útra

Az 1119-es út burkolatának felújítása óta jelentősen nőtt a motoros forgalom a két település térségében, ami nem véletlen, hiszen a bajnai ringnek nevezett szakasz nagy ívű kanyarokat is rejt, ami kihívást jelent a motorosoknak – írja a Kemma. Az önkormányzat, a rendőrség és a civil szféra az elmúlt években közös összefogással igyekezett jobb belátásra bírni a szabálytalankodókat, továbbá különleges közúti táblákkal, illetve útburkolati jelekkel is igyekeztek felhívni a figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyre. Ennek ellenére azóta is történtek balesetek az említett szakaszon, és idén is követelt már emberéletet a szerpentin.

A Magyar Nemzet is írt arról, hogy négy kanyarívbe is került az olajból, amelyet valaki valószínűleg szándékosan öntött ki az 1119-es útra vasárnap reggelre Héreg térségében. Az Esztergomi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben.

A KEMMA szerint vélhetően egy motorosokkal kevésbé szimpatizáló elkövető önthetett szándékosan olajat az 1119-es út nagy ívű kanyarjaiba vasárnap reggel. Bár nem lehet tudni, hogy mi motiválta a tettest, a lakosok rögtön találgatni kezdtek. Többen is úgy sejtik, hogy kellemetlen szituációkat kívánt előidézni a motorosok számára.

Az olajfoltokról több felvétel is felkerült a közösségi oldalakra és néhány közlekedő azt is megírta, hogy meg is csúsztak az úttestre került anyagon. Az úttest a szennyezés miatt baleset-veszélyessé vált, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai gondoskodtak arról, hogy mihamarabb semlegesítsék az olajat.

Pallagi Tibor, Bajna polgármestere a nagy felháborodást keltő eset kapcsán az önkormányzat közösségi oldalán azt írta: mélyen elítélik a hétvégén a forgalmas útszakaszra olajat kiöntő cselekedetét. Egyúttal bíznak benne, hogy az elkövető személye kiderül és a törvény által példás büntetést fog kapni.

Pallagi Tibor a KEMMA megkeresésére elmondta, a bajnai önkormányzatnak nincsen hatás- és jogköre a motorosok ellenőrzésére és szankcionálására. Tudják, hogy a két keréken közlekedőknek döntő többsége betartja a KRESZ-ben előírt szabályokat, és minden probléma nélkül haladnak át Bajna közigazgatási területén. Azt kérik a szabályosan közlekedőktől, hogy próbálják jobb belátásra bírni a társaikat.

A cél az lenne, hogy senki se használja versenypályának a forgalmas közutat.

Tapasztalatai szerint vannak olyan motorosok, akik szándékosan nagy zajt keltve közlekednek a településen és a szerpentinen, ezért azt kérik az érintettektől, hogy legyenek tekintettel – különösen hétvégén – a lakosság nyugalmára.

