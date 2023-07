Reagált a kormány a tegnapi pride felvonulásra

A pride a résztvevők magánügye. Magánügyekkel a kormány nem foglalkozik. A felnőttkor elérése után mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja

− válaszolt a Magyar Nemzet megkeresésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ, amikor arról érdeklődtünk, hogy mi a véleménye a kormánynak a tegnapi felvonulásról. A Kormányzati Tájékoztatási Központ kiemelte azt is:

a gyermekekre irányuló szexuális propagandát károsnak és veszélyesnek tartjuk. A gyermekek védelme közügy, ezért a kormány a gyermekvédelmi törvény minden rendelkezését változatlan formában fenntartja.

A szombaton megtartott vonulás a Mediaworks helyszínen forgató stábjának tapasztalatai szerint békésen zajlott: mint írták kollégáink, kordonok és inzultusok, sőt lényegében beszólások nélkül gyalogolhattak végig az Andrássy úton a 2023-as pride felvonulás résztvevői.

A baloldal próbálja elhitetni, hogy üldözik az LMBTQ-embereket

Ennek ellenére a vonuláson jelen lévő és azt követően beszédet tartó Karácsony Gergely főpolgármester azt a látszatot igyekezett kelteni, mintha Magyarországon üldöznék az LMBTQ-embereket. Beszédében úgy fogalmazott: neki természetes az, hogy a vonulókkal van, és ez egyben a kötelessége is. Szerinte Magyarország nem elég szabad a felvonulóknak, a szabadság egy és oszthatatlan, nem leszalámizható. – Egy olyan város, ahol az LMBTQ-emberek, a romák és a diákok nem szabadok, ott senki sem szabad. Kiállunk mindenki mellett, akit a hatalom el akar taposni vagy céltáblának használni – fogalmazott a főpolgármester. Szerinte a jelenlévőknek meg kell szervezniük magukat, olyanoknak is, akik a többséghez tartoznak, és olyanoknak is, akik nem, akiknek fontos a szolidaritás és a szabadság, mert ha olyan nagy céltáblává válnak, mint a mai becslése szerint 35 ezer ember, akkor nem fognak lövöldözni rájuk.