Rendkívül meleg a Balaton, de a rekordtól még messze van

Rendkívüli hőmérsékletre melegedett a Balaton, Gyenesdiáson 29,1 Celsius-fokot mértek – adta hírül minap lapunk is. A kánikula azóta is kitart, azonban a legfrissebb adatok szerint a tó azóta valamelyest mégis hűlt: Gyenesdiáson csütörtök reggel már „csak” 28,2 Celsius-fokos volt a víz. Az érték magas, még akkor is, ha nyáron, különösen júliusban nem szokatlan. Az előrejelzések szerint országosan esőzések jönnek, így a rekord már aligha fog megdőlni.

A hivatalos adatok szerint ugyanis 2003 júniusában és 2006 júliusában Siófoknál egészen 31 Celsius-fokig melegedett a Balaton.

Joggal merül fel a kérdés, hogyan mérik egyáltalán a víz hőmérsékletét? Tavak esetében szabvány szerint a parttól 30 méterre elhelyezett bójánál, egyméteres mélységben rögzítik az automaták az adatokat (ezeket országosan itt akár mi is követhetjük). Erre azért van szükség, mert a vízfelszín közelében gyorsabban változik a hőmérséklet. Persze a Balaton hőmérséklete sem egységes. A víz a sekélyebb déli parton hamarabb felmelegszik, de így is könnyen előfordulhat, hogy az egyes mérőpontok között több fokos eltérés tapasztalható.

Mint arra az MTI is emlékeztetett, a jó idő mellé kiemelkedő vízállás is társul: évek óta nem volt olyan magas a Balaton vízállása nyáron, mint most. Míg 2020-ban 100 centiméter, 2021-ben 105, 2022-ben 88 centiméter volt a Balaton vízszintje, most 108 centiméter.

A felmelegedett víz a tó élővilágára is hatással lehet. Tartós napsütés esetén előfordulhat algásodás, ennek jele lehet, hogy a víz színe bezöldül. Ez akár vízminőségi problémákhoz is vezethet, erre azonban idén még nem került sor.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton vize mindenütt kiváló vagy jó.

Borítókép: Bach Máté