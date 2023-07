Rétvári Bence: Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a pedagógusoknak

– Mikor teljesülhet az ígért béremelés?

– Ha végre nem tartják vissza tovább a Magyarországnak járó EU-s forrásokat, akkor első ütemben 561 ezer forintra emelkedik az átlagos pedagógusbér, 2025-re pedig 800 ezer forint körül lesz. A magyar baloldal és Brüsszel mondvacsinált okokkal akadályozta meg, hogy a most lezárult tanévben már pénzüknél legyenek a magyar pedagógusok.

Az igazságügyi reform kapcsán minden kért jogszabály hatályba lépett, ez egy szupermérföldkő, semmi érdemi akadálya nem lenne a nagyobb emelés folyósításának.

Költségvetési forrásból 10-10 százalékos emelést megvalósítunk, de több mint a dupláját szeretnénk az uniós források felhasználásával. Brüsszel nyolcszázmilliárd forinttal tartozik a magyar pedagógusoknak.

– Megjegyzendő, hogy a baloldal bevallottan azért dolgozik Brüsszelben, hogy ne kapja meg hazánk a neki járó EU-s forrásokat.

– Aljas, amit művelnek. Havi öt-hat millióért ők azért verik az asztalt Brüsszelben, hogy egy magyar pedagógus ne kaphasson 800 ezer forintot. A baloldal a pedagógusbér-emelés kapcsán már rég elvesztette a hitelét. Egyrészt, amikor kormányoztak, akkor válságkezelésre hivatkozással elvettek egyhavi bért minden pedagógustól 2008–2009-ben. Másrészt most pont ők akadályozzák a béremelés forrásához való hozzáférést.

Ilyen csúfságot még a világ nem látott, hogy egy politikus – kisstílű politikai érdekből – a pedagógusok nagyobb arányú béremelése ellen dolgozzon.

– Gyakran elhangzott a baloldal részéről, hogy nem voltak egyeztetések a pedagógusszervezetek és a kormány között. Mi igaz ebből?

– Soha annyi egyeztetés nem volt egyetlen oktatási törvénymódosítás kapcsán, mint most. Több tízezer pedagógus digitálisan válaszolt a Belügyminisztériumnak, és átfogó szakmai egyeztetés is volt az összes érdemi szervezettel. Ezek alapján nyújtottuk be például úgy a törvényjavaslatot, hogy a pedagógusok munkájának minősítését nem külső szakértők értékelése, nem a szülők véleménye vagy a diákok eredményeinek javulása alapján, hanem az iskolaigazgató és a munkaközösség-vezető megítélése alapján kell meghatározni. Több tucat helyen módosult a törvény a Nemzeti Pedagógus Kar és a szakszervezetek javaslatai alapján. Összesen húsznál is több egyeztetést tartottunk.

– Milyen eredményeket hozott, hogy az iskolák állami fenntartásba kerültek?

– Az iskolák állami fenntartásba vételének eredményességét a PISA-mérés is visszaigazolta. Egyrészről a legutóbbi mérésnél mind matematikából, mind szövegértésből, mind természettudományból javult a diákok eredménye. Másrészt a családi háttér teljesítményre gyakorolt negatív hatása 26 százalékról 19,1 százalékra csökkent az állami fenntartásba vétel óta. Azaz az iskola ma eredményesebben kompenzálja az otthonról hozott hátrányokat, mint egy évtizede. És ezt nemcsak mi mondjuk, hanem a PISA-eredmények is. A magyar oktatási rendszert megbecsülni kell és nem lebecsülni. A baloldal láthatóan lebecsüli és kicserélné valamelyik Brüsszelben divatos másik modellre. Mi viszont erősítjük az iskolákat, és az elfogadott költségvetés szerint jövőre 393 mil­liárd forinttal fogunk többet költeni az oktatásra az ideinél, a háborús és szankciós válság ellenére is.

– Államtitkárként kiemelten foglalkozik a migráció és a határvédelem helyzetével is. Milyen következményekkel járna, ha Brüsszelnek sikerülne ráerőltetni a tagállamokra a migránskvóta tervét?

– Láttuk az elmúlt hetekben Franciaországban, hogy mi lesz abból, ha a migrációt szabadjára engedik. Magyarországon senki nem szeretne arra felkelni, mint Franciaországban az emberek, hogy egyik napról a másikra felgyújtották az autóját és több ezer boltot kifosztottak. Ha kontroll nélkül engednek bevándorlótársadalommá válni egyes országokat, akkor az ilyen állapotokat idézhet elő. A magyar határnál rendszeresen lövöldöznek a migránsok. Mi meg akarjuk őrizni azt a biztonságot, ami Magyarországon van. Éppen ezért ellenezzük az illegális migrá­ciót, és nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy kívülről mondják meg nekünk, hogy kikkel éljünk együtt. Hárommillió-háromszázezren azt mondták, hogy erről csak a magyar emberek dönthetnek. Ezt a jogkört nem adjuk át sem Brüsszelnek, sem másoknak.

Minket a magyar emberek véleménye kötelez, és aki demokrata, az nem engedi ki a migrációról való döntés lehetőségét Magyarország kezéből.

– Milyen lehetőségei vannak Magyarországnak, hogy ne vegyék el a döntési lehetőségét és fellépjen a brüsszeli tervek ellen?

– Egyrészről továbbra is védeni fogjuk a külső határokat, és fenntartjuk azokat a jogszabályokat, amik védik Magyarországot az illegális migrá­ciótól. Másrészről ellenezni fogunk minden olyan javaslatot, ami megkönnyíti és támogatja az illegális migrációt. Elfogadhatatlan, hogy Brüsszel most a kötelező és felső korlát nélküli elosztás mellett még migránsgettókat is ránk akar erőltetni, olyan országon belüli, nyitott táborokat, ahol a migránsok ezrével ki-bejárkálhatnak. Ez tönkretenné a magyar városokat.