Szakmai útmutató kötet a mai liberális kiüresedettségről

A hazai olvasók gyakran szembesülnek azzal, hogy a legújabb művek magyar fordítása csak jelentősebb késéssel kerül a könyvesboltok polcaira. Így van ez Michael J. Knowles 2017-es kötetével, a Miért is szavazzunk a libernyákokra? című, kimerítő értekezéssel is, amelyet az Egyesült Államokban jó ideje modern klasszikusként tartanak számon. Szerencsére Knowles könyve mit sem veszített érvényességéből, a több mint kétszáz oldal, amit a szerző a témának szentelt, a lényegénél ragadja meg a legújabb kori liberalizmust. Az pedig maga a kiüresedettség – állapítja meg Szilvay Gergely a Mandineren.

Nincs a liberálisoknak átadható, koherens álláspontjuk

Mint a cikk szerzője kifejti, nem filozófiai értelemben van szó ürességről, hanem szó szerint, a kötet ugyanis hófehér lapokból áll; könyvészeti adatok, egy Thuküdidésztől vett mottó és a legfontosabb közéleti témaköröket megjelenítő fejezetcímek szabdalják a két borító közé zárt nagy semmit. A gazdaságpolitikától az oktatáson, az energetikán és a migráción át a liberalizmus értékeiig terjedt a könyv szerzőjének figyelme, és nem meglepő módon mindegyik kapcsán arra jutott, hogy a liberálisoknak nincsen a témába vágó, átadható, koherens, sőt említésre méltó álláspontjuk. Szilvay Gergely megállapítja: a héten a Mathias Corvinus Collegium esztergomi fesztiválján, az MCC Feszten is fellépő fiatal politikai kommentátor valójában nem könyvet írt, hanem egy politikai geget vitt el a végsőkig.

A maga posztmodern módján arra mutatott rá, hogy a liberálisok igazsága és ígérete nemcsak megragadhatatlan, hanem a szavazói támogatást sem érdemli meg, mivel nem szolgál válasszal a legégetőbb közpolitikai problémákra

– írja a cikk szerzője. Hozzáteszi: az irónia mélyén éles felszólítás húzódik: egy felelősen gondolkodó választópolgár nem engedheti meg magának, hogy a szavazatát olyan pártnak adja, amely végül is semmit nem gondol a világról, hanem csak alternatív valóságok gyártásában érdekelt.

Többet mond el a korunkról annál, mint amennyit addig tudtunk róla

Egy politikai geg sikerét a cikk szerzője szerint az határozza meg, többet mond-e el a korunkról annál, mint amennyit addig tudtunk róla, és ebből a szempontból is sikeres Knowles ötlete, hiszen nem csupán egy vitriolos állítást fogalmaz meg, hanem gondolkodásra is késztet. Szilvay szerint a liberalizmusról kiállított bizonyítvány jó esetben a kortárs liberálisokat is arra ösztönözheti, hogy feltegyék maguknak a kérdést, tudnak-e még egyáltalán bármit mondani a hétköznapi embereket érintő témákról, vagy csak a valóságtól távoli látványpolitizálásra képesek elvont ideológiák mentén. – Ilyen szempontból a demokrata és liberális politikusok akár munkafüzetként is használhatják Knowles könyvét, amibe ceruzával bejegyezhetik az adott fejezethez kapcsolódó gondolataikat, hátha idővel élet- és vitaképes politikai programmá tudják alakítani. A konzervatívok viszont jót derülhetnek Knowles poénján, és akár meg is ajándékozhatják a politikai oldalak között ingadozó barátaikat egy-egy példánnyal – zárja gondolatait a cikk szerzője.

Borítókép: Michael J. Knowles Miért is szavazzunk a libernyákokra? című kötete (Fotó: Alapjogokért Központ Facebook-oldala)