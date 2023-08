A Szikra-tábort lefújták, Budapestre vonulnak az aktivisták

Brutális politikai ellenszélben van most a közösségünk, de a Szikrát ez nem oltja ki! Bármennyire is erőlködik a hatalom, nem fognak megállítani minket! (…) El akarták lehetetleníteni a táborunkat? Hát akkor megtartjuk a programokat Budapest szívében, a Népligetben, ingyenesen! Várunk téged is, Mária, augusztus 19-én, teljes program és részletek a Facebook-eseményben! Jössz velünk?