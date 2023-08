Aljas lépésre szánták el magukat Márki-Zay Péterék

Totális háborút indított Márki-Zay Péter polgármester a református iskolák ellen – adta hírül a Promenad24.hu. Megírták, hogy a tanévnyitó előtti nap, még szerdán a hódmezővásárhelyi önkormányzat munkatársai felfeszítették a tantermeket, és kicserélték a zárakat a református általános iskola által használt épületben, hogy kizárják azokból a diákokat és tanáraikat. A 30. jubileumi tanévet kezdő iskola igazgatónője, Gilicze Judit szerint maga a rémálom, amiben élnek. Márki-Zay Péter négyszáz gyerek ellen indított totális háborút, amiben minden eszközt bevet.

Állítják: jogszerűen használják a helyiségeket

– Amire délután négy óra körül ideértem, hogy a tanévnyitó előtt még ellenőrizzem az utolsó simításokat, az önkormányzat munkatársai Petrovics György aljegyző vezetésével már három tanterem ajtaját kinyitották, és kicserélték a zárakat. Éppen a negyedik terem ajtaját kezdték feszíteni – mondta el a Promenad24.hu-nak a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola igazgatója. Gilicze Judit azt mondta, a február elején aláírt, módosított használati szerződés szerint jogszerűen használják a földszinti helyiségeket is, három kisebb termet, egy tánctermet és a hozzá tartozó öltözőket és sportszertárat.

Úgy fogalmazott, hogy ha ezt a tulajdonos önkormányzat vitatja, akkor a jogvitát bírósági úton kellene rendezni, nem úgy, hogy egy nappal a tanévnyitó előtt termeket feszítenek fel, foglalnak el, zárakat cserélnek ki.

– Egy jogállamban nem ez a megoldása egy vitás kérdés rendezésének, a tulajdonos nem vehet el önkényesen helyiségeket, a bérlőknek is vannak jogai – hívta fel rá a figyelmet az igazgató. Gilicze Judit kifejtette: az önkormányzat által most elfoglalt, lefoglalt termek, helyiségek fontos oktatási célokat szolgálnak, hiszen számos csoportbontásos órát tartanak itt, de van, ahol tanszereket, egyéb oktatási felszereléseket is tárolnak.

Nagy az elkeseredés Márki-Zayék döntése miatt

Az igazgató kitért arra, hogy a polgármester és a városházi média hónapok óta kelti a hangulatot a református iskola ellen a legképtelenebb vádakkal, miközben ők jogszerűen használják a Petőfi utca 6. szám alatti épület emeleti termeit és az érintett földszinti részt is. Mint mondta, eddig a fenntartó egyházközséggel együtt nem akarták felvenni a kesztyűt, nem akartak nyilatkozatháborúba bocsátkozni.

Rémálom, amiben Vásárhelyen élünk, hogy folyamatosan történik a Petőfi utca 6. szám alatti épület körül valami olyan, egyébként teljességgel valótlan vád, ami a városi hangulatot ellenünk fordítja, vagy arra törekszik, hogy így szítsa

– mondta el az igazgatónő.

A Promenad24.hu azt írta, hogy szerda este Márki-Zay Péternek az oktatás, a református iskola elleni barbár, brutális támadása ellen többen – a fenntartó református egyház képviselői, a tantestület tagjai, illetve szülők – élőlánccal, imádságokkal, zsoltárok éneklésével fejezték ki tiltakozásukat.

