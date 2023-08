Az Alkotmánybíróságon landolnak a szövevényes ügy aktái

Beadta A mi kis falunk sorozatot gyártó cég perének sértettje, Reményi János a panaszát a Tatabányai Törvényszékhez, az ügy az Alkotmánybíróságon ér majd véget – erről Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd számolt be a Magyar Nemzetnek. Előzőleg, januárban írtuk meg, hogy az RTL Klubon látható sorozatot gyártó Content Factory Kft.-t jogerősen elmarasztalták, a határozat arról szólt, hogy a cégnek bocsánatot kell írásban kérnie a felperestől, valamint háromszázezer forint sérelemdíjat és 2,6 millió forint perköltséget is meg kell fizetnie. Mindezt azért, mert a Győri Ítélőtábla a megismételt, jogerős másodfokú ítéletében megállapította: a cég megsértette Reményi János képmáshoz fűződő jogát, amikor korábban a férfi engedélye nélkül készített róla felvételt, amit – szintén az ő tudta nélkül – néhány másodperc erejéig be is emelt a műsorba.

Az Alkotmánybíróság dönthet majd az évek óta húzódó ügyben Fotó: RTL Klub

Az Alkotmánybíróságban bíznak

A Content Factory Kft. azonban felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Győri Ítélőtábla jogerős határozata ellen. Ennek kapcsán a Kúria júliusi ítéletével – a jogerős ítélettel egyezően – megállapította, hogy ráutaló magatartás hiányában szó sincs megadott felvételkészítési engedélyről, ezért a cég megsértette a felperes képmáshoz fűződő jogát és a bocsánatkérés is jogos, de a Content Factory Kft. mégsem köteles megfizetni a sérelemdíjat és a felmerült perköltséget sem Reményi Jánosnak. A társaság által korábban átutalt 2,9 millió forintot a férfinak így vissza kellene fizetnie, amelyre a cég már fel is szólította az ötgyermekes családapát.

Reményi János és ügyvédje, Gaudi-Nagy Tamás azonban eldöntötte, nem hagyják annyiban, és az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ügyben. Ezt arra alapozva tették meg, hogy a Kúria évekkel ezelőtt egy hasonló perben a mostani döntéssel ellentétesen határozott.

Akkor, 2014-ben egy jóvátétel iránti perben tartott nyilvános tárgyaláson a Nemzeti Jogvédő Szolgálat egy néhány ezres nézettségű filmes tudósításban három másodpercre, hozzájárulás nélkül bemutatta a rendőrséget képviselő két jogtanácsost, akik javára fejenként négyszázötvenezer forint (másodpercenként százötvenezer forint!) sérelemdíjat ítéltek meg bármiféle hátrány bizonyítása nélkül. Gaudi-Nagy Tamás azonban azon a véleményen van, hogy ami jár a rendőrségi jogtanácsosnak, az jár az ötgyermekes lokálpatriótának, és remélik, hogy az Alkotmánybíróság is megállapítja ezt.

A kisember harca

Első körben eljuttatták panaszukat a Tatabányai Törvényszékre, ebben azt kérték, hogy a bíróság függessze fel a Kúria döntésének végrehajtását.

Ezzel párhuzamosan azt javasolták a Content Factory Kft.-nek, hogy amíg a Tatabányai Törvényszék nem hoz döntést a végrehajtás felfüggesztésével kapcsolatban, addig legyen türelmi időszak, és függesszék fel a visszafizetési igényüket.

– Ez a harc nemcsak Reményi Jánosról, hanem a kisembert védő sérelemdíj jogintézményének védelméről is szól, és arról, hogy egy tőkés társaság ne engedhessen meg mindent magának egy kiszolgáltatott magánszeméllyel szemben.

Arról nem is beszélve, hogy a Content Factory Kft. árbevétele tavaly több mint egymilliárd forint volt, kizártnak tartom, hogy a 2,9 millió forint „veszteség” padlóra tenné őket. Főleg, hogy ez a pénz az álláspontom szerint jár a védencemnek

– hangsúlyozta Gaudi-Nagy Tamás.

Borítókép: Forgatás (Fotó: RTL Klub)