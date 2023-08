Az elemző leszögezte, hogy a Magyarországgal szembeni politikai fenntartásokon túl Amerika mostani döntése mögött elsősorban az áll, hogy az Egyesült Államok háborúpárti, míg Magyarország a béke pártján áll, az USA pedig minden eszközt felhasznál, hogy hazánkat belerángassa az orosz–ukrán konfliktusba. Kiemelte, ez egyáltalán nem újkeletű jelenség, hiszen ugyanez volt a motiváció amögött is, amikor az Egyesült Államok felmondta az évtizedek óta hatályos magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezményt. Szerinte várhatóan nem a mostani az utolsó eset, hogy az USA barátságtalan lépéseket tesz hazánkkal szemben.

– A mostani döntés egy politikai nyomásgyakorlás az amerikai kormány részéről, hogy Magyarország változtassa meg békepárti álláspontját. Azonban a magyar kormány kitart amellett, hogy felelősséget vállal állampolgáraiért és a magyar nemzet tagjaiért, megvédi őket, továbbá békét szeretne, aminek az eszköze az azonnali tűzszünet

– fogalmazott.

Boros Bánk Levente szót ejtett róla, természetes, hogy mind az Egyesült Államok, mind Magyarország is a saját érdekeit képviseli és mindkét fél azt várja, hogy a másik változtasson az álláspontján, ehhez pedig minden eszközt felhasznál. Elmondta, hogy a két ország pozíciója viszont aránytalan, az USA egy világhatalom és számtalan lehetősége van arra, hogy a saját érdekében nyomást gyakoroljon különböző országokra, beleértve akár a szövetségeseit is, míg Magyarországnak kevesebb az eszköze, hogy a saját érdekeit érvényesítse. – Szemmel láthatóan vannak olyan kérdések, amelyekből egyik fél sem akar engedni. Az Egyesült Államok a háborúba való belépést, míg Magyarország a békét akarja elérni. Ez egy olyan érdekellentét, ami feloldhatatlan, és arra lehet számítani, hogy a jövőben is folytatódik hazánkkal szemben a lehető legszélesebb körű nyomásgyakorlás – nyomatékosította a szakértő.

Borítókép: Boros Bánk Levente (Fotó: Kurucz Árpád)