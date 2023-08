Ezt tegye, ha elege van a házalókból

Bár hasznos dolgokat is kínálhatnak, de nem árt vigyázni, ha házaló árusok csengetnek be hozzánk – írta a Kemma.hu. Ha rámenősen viselkednek, akkor nehezen tudjuk őket elküldeni a kaputól, ilyenkor bátran kérjünk segítséget, akár a rendőrségtől, polgárőröktől is.

A napokban az egyik Komárom-Esztergom vármegye település lakói kezdtek el arról beszélgetni a közösségi oldalakon, hogy két hölgy járja utcákat.

Van, aki szerint az árusok erőszakosabbá váltak,

amikor tudatta, hogy nem akar vásárolni, másnál pedig az elköszönés után is hosszabb ideig a kapualjban maradtak és kíváncsian beleskelődtek az udvarba.

Az esettel kapcsolatban a Kemma megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Alapból nem minősül zaklatásnak, ha becsöngetnek hozzánk,

de ha az árusok nem akarnak távozni tőlünk, akkor rendőrt hívhatunk, vagy ismerősünknek, szomszédainknak is érdemes szólni.

Amennyiben a járőrök helyszínre mennek, igazoltathatják és ellenőrizhetik az utcát járókat – mondta Gányai Balázs rendőr őrnagy, sajtóreferens. Hozzátette: ha házalóktól vásárolunk, annak még önmagában nem kell, hogy veszélye legyen.

Ellenben érdemes ügyelnünk, hogy a bejárati ajtó vagy kapu zárva legyen még akkor is, ha otthon vagyunk.

Az általános szabály most is érvényes, tehát nem szabad idegeneket beengednünk a lakásba és az udvarba, ha pedig segítségre van szükségünk, javasolt a 112-es segélyhívó tárcsázása, vagy jelezhetünk a helyi polgárőröknek is.