Ezzel az információval már senki nem fog tévedésből rossz időpontban menni az orvoshoz

Újabb funkcióval, a háziorvosi adatokkal bővült az EgészségAblak mobil alkalmazás az augusztus eleji frissítéssel – nyilatkozta az MTI-nek a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton.

Rétvári Bence elmondta: a Háziorvos menüpontban mostantól mindenki meg tudja nézni a saját háziorvosa legfontosabb adatait, így látható az orvos neve, rendelési helye és ideje, telefonszáma és pecsétszáma is. Ezzel a kényelmi funkcióval elkerülhető, hogy valaki tévedésből rendelési időn kívül menjen az orvosához, és megkönnyíti az orvos felhívását is – mutatott rá, hozzátéve: ez egyszerre segít a betegeknek és megkönnyíti az egészségügyi dolgozók munkáját is.

A háziorvosi rendelési adatok a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hatósági nyilvántartásából származnak. Amennyiben valaki eltérést tapasztal, úgy az érintett azt az NNK felé jelezheti – mondta az államtitkár.

A háziorvosi rendelések megjelenésével együtt már összesen öt funkciót vehetnek igénybe a felhasználók az alkalmazáson keresztül: minden e-Lelet hozzáférhető, az e-Receptek megjelennek az alkalmazásban, tartalmazza a digitális koronavírus oltási igazolványt és az EgészségVonal is éjjel-nappal elérhető belőle.

Az EgészségAblak alkalmazás ingyenes és mindenki számára letölthető. Első használatához TAJ-számra, Ügyfélkapu-azonosítóra és jelszóra van szükség, a további belépéseknél azonban már egyszerűen ujjlenyomattal, Face ID-val vagy jelkóddal is azonosíthatja magát a felhasználó.

A mobil alkalmazás célja, hogy a lakosság könnyen, gyorsan, egyszerűen és minél szélesebb körben használhassa a digitális egészségügy előnyeit.

A következő hónapokban a tervek szerint újabb funkciók fognak megjelenni. Az alkalmazást már 2,375 millióan használják, már több mint másfél millió egészségügyi dokumentumot és több százezer receptet töltöttek le rajta keresztül.

Az EgészségAblak népszerű, mert bárki könnyedén érheti el egészségügyi adatait – szögezte le az államtitkár.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)