Míg a baloldal eddig is előszeretettel bírálta a Balaton körül turizmust, az idei szezonban az álhírgyártás korábban nem tapasztalt méreteket öltött. Tegnapi cikkünkben a szivárványkoalíció pártjai és politikusai lejáratókampányát mutattuk be, mostani írásunkból pedig az derül ki, hogy a baloldali média ugyancsak a valósnál jóval sötétebb színben igyekszik feltüntetni a legnagyobb tavunk körüli állapotokat. A leggyakoribb álhírek azt sulykolják, hogy az Orbán-kormány elhibázott gazdaságpolitikája miatt Balaton kiürült, s a tónál olyan magasak az árak, hogy az emberek már inkább a horvát tengerpartot választják. A valóság ezzel szemben az, hogy a idén várhatóan egész jó szezont zárnak a Balatonnál. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról számolt be, hogy a 2023-as idény várhatóan eléri a 2019-es kiemelkedően jó évet, vagy akár meg is haladhatja azt.

De nézzük sorban az egyes balliberális médiumok állításait, majd azok részletes cáfolatát!

A Balaton elleni hergelésben élen járt a 444.hu, amely júniusban az előszezon elmaradásával riogatott.

A portál pár héttel később a Magyar Turisztikai Ügynökség pozitív adatait úgy próbálta megcáfolni, hogy a hivatal közleményében szereplőtől eltérő időintervallumot vettek alapul. A minap pedig „Elszálltak a főszezonra az üdülési költségek” címmel jelent meg egy cikk a portálon. Bár a balos sajtóban rendszeresen tüntetik fel olcsóbbnak a külföldi, tengerparti nyaralásokat a balatoni pihenésnél, a 444.hu cikkében megemlítik, hogy elsősorban a külföldi utak drágulása miatt nőttek a magyarok üdülési költségei.