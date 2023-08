Az államtitkár beszámolt arról is, hogy rugalmasabbá tették a tanárképzést, mert az osztatlan, ötéves tanárképzés mellett kinyitották a lehetőséget arra, hogy ha valakinek már van valamilyen alapképzése, akkor két-három féléves mestertanári képzéssel tanári diplomát is szerezhessen az adott területen. Ennek köszönhetően a kémia, földrajz, matematika, fizika szakok esetében is jelentős előrelépés történt – mondta. Hankó Balázs rögzítette:

Európában egyedülálló módon Magyarországon tízből csaknem nyolc diák állami ösztöndíjjal tanulhat.

Egy hallgató tanulmányaihoz átlagosan hatmillió forinttal járul hozzá az állam.