Kovács Zoltán: Látványos show lesz a tűzijáték

– Miként haladnak a Szent István-napi programok előkészületei?

– A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagyszabású programsorozattal készülünk megünnepelni augusztus 20-át, Magyarország születésnapját: augusztus 18-tól három napon keresztül, 14 rendezvényhelyszínen több mint kétszáz programmal várjuk az érdeklődőket. A Szent István-napi rendezvények központi helyszíne ezúttal is a főváros. A hagyományoknak megfelelően lesz zászlófelvonás és tisztavatás, légi parádé, Szent Jobb-körmenet, a programsorozatra pedig idén is az esti fény- és tűzijáték teszi fel a koronát. Novák Katalin köztársasági elnök augusztus ­20-án délelőtt Esztergomban mond ünnepi beszédet, délután pedig ugyanitt átadja a Magyar Szent István Rend kitüntetést. A Szent István-napi programok előkészületei menetrend szerint zajlanak, a szervezők hónapok óta dolgoznak, és az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs is többször ülésezett már. Idén is olyan széleskörű programkínálat várja az ünneplő közönséget, hogy kortól és érdeklődési körtől függetlenül mindenki megtalálja majd a neki megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.

Látványos show lesz a tűzijáték Fotó: Havran Zoltán

– Várhatók újdonságok a tűzijáték során?

– A Szent István-napi tűzijáték Euró­pa legnagyobb tűzijátéka, és mára Magyarország egyfajta jelképévé vált, amelyet sok százezren figyelnek a helyszínen és milliók televízión keresztül. Az idei művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás, a látványtervet Seres Anikó készítette és programozta, a zenei aláfestést pedig Elek Norbert komponálta magyar komolyzenei dallamok felhasználásával. A tűzijátékot az Országház és a Duna-parti épületek grafikus fényfestése és drónshow egészíti majd ki.

A műsor során 34 ezer pirotechnikai effekt világítja be az eget 230 indítási pontról, köztük a Szabadság és az Erzsébet hídról, valamint hét folyami uszályról és számos pontonról.

A tűzijátékot ezúttal is görögtűz zárja majd, újdonság lesz azonban, hogy a vízfelületeken is kilőnek úszó pirotechnikai effekteket. Annyit ígérhetek, hogy látványos show lesz!

– Az idei ünnepnapon rendeznek légi parádét?

– Tavaly a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt sajnos nem tudtuk megtartani ezt a hatalmas sikernek és érdeklődésnek örvendő programelemet, remélhetőleg idén nem kell ilyen problémával szembenéznünk. A légi parádé a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon lesz augusztus 20-án 9 órától. A Magyar Honvédség ezúttal is látványos, mintegy harmincperces bemutatóval készül, különböző repülőgéptípusok egyenkénti, valamint kötelékben történő alacsony áthúzásait láthatják majd az érdeklődők. A légi parádé második részében, mintegy húszperces időtartamban láthatjuk majd a Wizz Air légitársaság A321 utasszállító, a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozó Airbus A330 Neo, valamint az Aeroexpress Kft. Emb­raer–120 és Cessna–206 hidroplán repülőgépei­nek alacsony áthúzását.