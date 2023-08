Minden készen áll augusztus 20-ra, az este kilenc órakor kezdődő tűzijátékra mindenkit várnak, hogy együtt ünnepelje Magyarország születésnapját

− mondta a kormányszóvivő csütörtökön a Facebookon megosztott videójában.

Szentkirályi Alexandra a pirotechnikai eszközök egy részét bemutatva azt mondta: bő félórás fantasztikus varázslatra kerül sor a Duna négy kilométeres szakaszán, benne lézershow, drónshow, fényfestés, tűzijáték, és egy izgalmas újdonság is lesz, amiért érdemes a Duna felületét is figyelni.

Kotasz Gergő, a tűzijátékot rendező NUVU Kft. sajtóreferense azt közölte, hogy a tűzijátéknál alkalmazott technológia egyre jobb, így a műsor is egyre látványosabb; idén 34 ezer effekttel készülnek. A sajtóreferens a kormányszóvivő azon kérdésére, hogy honnan érdemes nézni a tűzijátékot, azt válaszolta, hogy a rakpartról, magaslatokról, de a műsor a televízió képernyője előtt is nagyon jó látvány lesz, és egy része az agglomeráció magasabban fekvő területein is látható majd.

Borítókép: Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás ünnepén, Szent István napján 2021. augusztus 20-án. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)