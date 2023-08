Márki-Zay azt állítja, nem tudott a dollármédia finanszírozásáról + videó

A Magyar Nemzet részletes cikksorozatban tárta fel, hogy a külföldről az ellenzékhez érkező mintegy négymilliárd forint jelentős részéből nemcsak a Bajnai Gordon-féle DatAdathoz, hanem az Ezalényeg-médiahálózatot üzemeltető Oraculum 2020 Kft.-hez is jutott. Ennek tulajdonosa pedig nem más, mint a DK-hoz is kapcsolható Páva Zoltán, akit Márki-Zay Péter, saját bevallása szerint, nem ismer. A politikus a Mediaworksnek nyilatkozva azt mondta, hogy a DatAdattal ellentétben az Oraculumtól nem kértek külön szolgáltatást. Ez azért különös, mert az Action for Democracyn és egy svájci számlán keresztül több milliárd forint érkezett az ellenzéki üzenetek célba juttatására.

Mint ismert, Márky-Zay pártot is alapított a közelmúltban, de mellette tovább működik az MMM mint mozgalom, vélhetően azért, hogy külföldi pénzekhez jusson, hiszen ez a politikus szerint teljesen legális.