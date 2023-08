Nem ússzuk meg: jégesővel csapott le a vihar az ország nyugati részén

A Dunántúlon, a késő esti órákban le is csapott a vihar, és átterjedt a középső országrészre is, majd hajnaltól az északkeleti megyék kivételével másutt is egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez általában viharos, óránkénti 60–90 kilométeres széllökések, jégeső és intenzív csapadék társulhat. Ezeken a tájakon az egymást követő zivatarcellákból néhol 30-40 millimétert meghaladó csapadék is lehullhat.