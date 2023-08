Megrohamozták az Amerikai Egyesült Államokba a jövőben beutazni vágyó magyarok a nagykövetséget azok után, hogy az USA azonnali hatállyal megszigorította a magyar állampolgárok beutazásához szükséges engedély, az ESTA beszerzésének a feltételeit, és azt is bejelentették, hogy aki egy évben többször is ki akar utazni az országba, annak már vízumot kell igényelnie.

Legalábbis erre utalhat, hogy sajtóhírek szerint két nap alatt gyakorlatilag elfogytak az amerikai utazáshoz használható vízumkérelem benyújtásához szükséges időpontok a budapesti amerikai nagykövetségen. Ez azt jelenti, hogy néhány nap alatt három havi időpontot foglaltak le a kiutazni vágyók. Keddig csak október elejéig volt telített az előjegyzés.

Az új helyzet alapján viszont könnyen lehet, hogy az idei évben már nem lehet amerikai vízumidőpontot kérni az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén. Ennek a hírek szerint több oka lehet. Egyrészt az, hogy a magyarok közül sokan további szigorítástól tartanak. Elképzelhető, hogy számos Amerikába utazni vágyó magyarban is felmerült, hogy esetleg teljesen megszüntetik a most már csak korlátozott – de legalább továbbra is biztosított – elektronikusan igényelhető beutazási engedélyt azoknak, akiknek van magyar útlevelük. Egyes vélemények szerint kisebb pánikot kelthetett sokakban az a feltételezés is, hogy az amerikaiak később még jobban megnehezítik, vagy teljesen ellehetetlenítik a magyarok bejutását az Amerikai Egyesült Államokba. A vízumszankciók belengetése David Pressmanék részéről olyan szempontból tehát beválhatott, hogy idén alig tudnak, vagy csak nagyon nehezen tudnak majd kiutazni az Amerikai Egyesült Államokba a magyar útlevéllel rendelkező emberek.

Még azok a magyar állampolgárok is, akiknek a szülei, gyermekei vagy egyéb családtagjai élnek a tengerentúlon, és esetleg mondjuk karácsonyra terveznének amerikai látogatást.

Fotó: Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége (Fotó: Mirkó István)